Витримує підрив 6 кг тротилу: допущено до експлуатації в ЗСУ новий бронеавтомобіль

У Міноборони заявили, що бронеавтомобіль призначений для евакуації поранених і травмованих військовослужбовців із поля бою.

Related video

В експлуатацію у Збройних силах було допущено новий медичний бронеавтомобіль вітчизняного виробництва "Козак-5МЕД". Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Зазначається, що бронеавтомобіль призначений для евакуації поранених і травмованих військовослужбовців з поля бою.

У Міноборони заявили, що "Козак-5МЕД" створено на базі шасі американського важкого пікапа Ford F-550, він може транспортувати чотирьох лежачих поранених або шістьох у сидячому положенні, окрім водія і персоналу групи медичної евакуації.

Важливо

Під Боровою в окупантів all-inclusive: як змінилася тактика РФ завдяки українським дронщикам

Повідомляється, що автомобіль оснащений дизельним двигуном потужністю понад 330 кінських сил і автоматичною коробкою передач.

У Міністерстві оборони заявили, що бронювання медичного автомобіля забезпечує захист екіпажу та пасажирів від уламків і куль калібру 7,62 мм. Крім того, днище бронеавтомобіля має посилений захист, який витримує підрив потужністю еквівалентною 6 кілограмам тротилу.

Раніше повідомлялося, що ЗСУвперше вразили російську САУ "Мальва" FPV-дроном. Новітня САУ "Мальва" може вести вогонь на відстані до 25 кілометрів і вперше була помічена в Україні в червні 2024 року.

Також нагадаємо, полковник Вадим Сухаревський розповів про концепцію військ дронів ЗСУ. Так, Збройні сили на сьогодні мають 165 моделей безпілотників, заявив командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський. Військовий назвав це явище "феноменом українства", яке дає перевагу над ЗС РФ.