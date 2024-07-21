Кричали "Ахмат сила": детей из Украины перевоспитывают в лагерях в Чечне, — росСМИ (видео)

Российские медиа распространили кадры построения детей в военной форме в одном из летних лагерей в Чечне. За программой "перевоспитания" может следить лично глава республики Рамзан Кадыров.

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Детей из временно оккупированных регионов Украины привозят в летний лагерь в Чечне, одевают в военную форму и учат кричать "Ахмат сила" и "Аллаху Акбар". Об этом сообщило российское медиа "ЧТД", разместив видео построения.

"[Глава Чечни] Рамзан Кадыров гордо сообщил о завершении первой смены лагеря, финансируемого фондом имени Ахмата Кадырова, который попал под санкции ЕС за подобные программы "перевоспитания".

На опубликованных кадрах видно детей и подростков, одетых в военную форму. Их учат кричать традиционные чеченские возгласы.

Отметим, что подобные сведения о вывозе украинских детей в Чечню были в первый год российского вторжения. О массовом вывозе детей из Луганской области в Чечню для "патриотического воспитания" говорил бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Экс-чиновник уверял, что захватчики прикрывали депортацию детей оказанием "срочной специальной медицинской помощи".

"Кадыров очень гордился, что у него есть молодое поколение украинцев, которых он лично подготовит. Мы понимаем, для чего он будет этих подростков готовить", — рассказывал Гайдай.

Украинские власти заявляют, что на конец февраля 2024 года в Россию депортировали 19 546 детей. Статистика учитывает лишь те случаи, которые удалось зафиксировать официально. Российский уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова в июле 2023 года говорила о 700 тысячах детей, которых "приняли" в РФ.

Команда расследователей из Йельского университета США также подсчитывала, сколько детей оказались в России с начала полномасштабного вторжения по состоянию на март 2024 года. По данным команды, россияне депортировали до 31 тысяч детей.

Напомним, американский Институт изучения войны прогнозировал интенсификацию депортации украинских детей к лету 2024 года. Только из Луганской области российские регионы хотят "принять" более 12 тысяч детей.

Центр национального сопротивления 23 мая сообщил о развертывании в Поволжье масштабного строительства фильтрационных лагерей для украинцев. Таким образом оккупанты будут проверять на лояльность российским властям.