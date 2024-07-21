Кричали "Ахмат сила": дітей з України перевиховують у таборах у Чечні, — росЗМІ (відео)

Російські медіа поширили кадри шикування дітей у військовій формі в одному з літніх таборів у Чечні. За програмою "перевиховання" може стежити особисто глава республіки Рамзан Кадиров.

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Дітей із тимчасово окупованих регіонів України привозять до літнього табору в Чечні, одягають у військову форму і вчать кричати "Ахмат сила" і "Аллаху Акбар". Про це повідомило російське медіа "ЧТД", розмістивши відео шикування.

"[Глава Чечні] Рамзан Кадиров гордо повідомив про завершення першої зміни табору, що фінансується фондом імені Ахмата Кадирова, який потрапив під санкції ЄС за подібні програми "перевиховання".

На опублікованих кадрах видно дітей і підлітків, одягнених у військову форму. Їх вчать кричати традиційні чеченські вигуки.

Зазначимо, що подібні відомості про вивезення українських дітей до Чечні були в перший рік російського вторгнення. Про масове вивезення дітей із Луганської області до Чечні для "патріотичного виховання" говорив колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Ексчиновник запевняв, що загарбники прикривали депортацію дітей наданням "термінової спеціальної медичної допомоги".

"Кадиров дуже пишався, що в нього є молоде покоління українців, яких він особисто підготує. Ми розуміємо, для чого він буде цих підлітків готувати", — розповідав Гайдай.

Українська влада заявляє, що на кінець лютого 2024 року в Росію депортували 19 546 дітей. Статистика враховує лише ті випадки, які вдалося зафіксувати офіційно. Російський уповноважений із прав дитини Марія Львова-Бєлова в липні 2023 року говорила про 700 тисяч дітей, яких "прийняли" в РФ.

Команда розслідувачів з Єльського університету США також підраховувала, скільки дітей опинилися в Росії з початку повномасштабного вторгнення станом на березень 2024 року. За даними команди, росіяни депортували до 31 тисячі дітей.

Нагадаємо, американський Інститут вивчення війни прогнозував інтенсифікацію депортації українських дітей до літа 2024 року. Тільки з Луганської області російські регіони хочуть "прийняти" понад 12 тисяч дітей.

Центр національного опору 23 травня повідомив про розгортання в Поволжі масштабного будівництва фільтраційних таборів для українців. Таким чином окупанти перевірятимуть на лояльність російській владі.