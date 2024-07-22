Ослабление сил привело РФ к идее "асимметричного" космического ядерного оружия, — Пентагон

Представитель Минобороны США Джеффри Круз отметил, что интерес России к ядерной космической программе отражает состояние ее вооруженных сил в результате войны в Украине.

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Глава Космического командования США генерал Стивен Уайтинг заявил, что отсутствие у России превосходства в обычных вооруженных силах по сравнению с США и странами НАТО подталкивает ее к развитию "асимметричных" возможностей, таких как ядерное противоспутниковое оружие. Эта угроза заставляет США задуматься о мерах сдерживания, особенно в космосе. Об этом 19 июля сообщает профильное издание Air & Space Forces Magazine.

Авторы материала напомнили, что в феврале текущего года военное руководство США было серьезно обеспокоено сведениями о разработке российскими специалистами ядерного оружия для уничтожения спутниковых группировок. Тогда руководители органов нацбезопасности США предупредили, что такое оружие будет иметь разрушительные последствия не только для армии США, но и для всей мировой экономики.

Комментируя намерения Москвы директор разведывательного управления при Минобороны генерал-лейтенант Джеффри Круз отметил, что Пентагон знал о программе России в течение многих лет и отслеживал ее намерения. По его мнению, интерес России к ядерному космическому оружию отражает состояние ее вооруженных сил в результате войны в Украине.

"Отсутствие превосходства в обычных вооружениях заставляет их искать асимметричные решения. Они видят в этом потенциальный путь, по которому они могли бы пойти. Разоблачение этого потенциально изменит их путь", — сказал Круз.

Космический потенциал РФ

Исполняющий обязанности помощника министра обороны по космической политике Випин Наранг добавил, что Россия видит в космосе асимметрию, так как ее вооруженные силы и экономика меньше зависят от спутников, чем у других стран. И хотя СССР был изначальной космической сверхдержавой, с годами этот потенциал снизился и сейчас далек от того, что было в советскую эпоху, подчеркнул чиновник.

Поэтому, продолжают обозреватели, несмотря на свои амбиции, российский космический потенциал далеко не так силен, как был в советское время. Например, в Украине россияне использовали свои космические средства, но не смогли в полной мере воспользоваться ими из-за жесткой структуры командования и ненадежности системы ГЛОНАСС.

Однако использование ядерного оружия, даже в космосе, изменит характер конфликта и будет иметь стратегические последствия. При этом Наранг уточнил, что командовать и управлять ядерным оружием в космосе будет крайне сложно.

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Ядерное оружие в космосе: какие цели будет преследовать Россия на орбите

Напомним, представитель Минобороны США Джон Пламб в начале мая заявил, что российское космическое ядерное оружие может сделать низкую околоземную орбиту непригодной для использования на год. По его словам, цель российской разработки — уничтожение других орбитальных объектов, что в итоге будет угрожать в том числе полетам в космос.