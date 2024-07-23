"Входим в непростой период": в ЦПД предупредили об осенней волне информационных провокаций
Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что враг планирует использовать тему "усталости общества" для раскола.
Российская Федерация готовит ряд информационных провокаций. Их целью станет раскол в обществе. О таких намерениях врага предупредил руководитель Центра противодействия дезинформации, офицер Сил обороны Андрей Коваленко в Telegram.
По его словам, интенсивность этих провокаций будет расти осенью.
"Фундаментальной они видят тему "усталости общества", вокруг которой попытаются масштабировать отдельные конфликты. Входим в непростой период, в котором должны быть вместе", — отметил Коваленко.
Напомним, 17 июля Центр противодействия дезинформации предупреждал об активности продвижения тренда в TikTok о "невыносимости" жизни в Украине. Он направлен поощрять украинцев к выезду за границу. За трендом стоят искусственные аккаунты, которые жалуются на постоянные отключения электроэнергии. В этом пользователи обвиняют не Россию, а украинскую власть. По данным ЦПД, таким образом Россия пытается осуществить раскол внутри общества.
22 июля начальник Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов прокомментировал убийство украинского языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион. Он отметил, что "эта трагедия в очередной раз продемонстрировала: враг стремится использовать любые инструменты, чтобы разъединить нашу нацию".