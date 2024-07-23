"Входим в непростой период": в ЦПД предупредили об осенней волне информационных провокаций

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что враг планирует использовать тему "усталости общества" для раскола.

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Российская Федерация готовит ряд информационных провокаций. Их целью станет раскол в обществе. О таких намерениях врага предупредил руководитель Центра противодействия дезинформации, офицер Сил обороны Андрей Коваленко в Telegram.

По его словам, интенсивность этих провокаций будет расти осенью.

"Фундаментальной они видят тему "усталости общества", вокруг которой попытаются масштабировать отдельные конфликты. Входим в непростой период, в котором должны быть вместе", — отметил Коваленко.

Фото: Скриншот

Напомним, 17 июля Центр противодействия дезинформации предупреждал об активности продвижения тренда в TikTok о "невыносимости" жизни в Украине. Он направлен поощрять украинцев к выезду за границу. За трендом стоят искусственные аккаунты, которые жалуются на постоянные отключения электроэнергии. В этом пользователи обвиняют не Россию, а украинскую власть. По данным ЦПД, таким образом Россия пытается осуществить раскол внутри общества.

22 июля начальник Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов прокомментировал убийство украинского языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион. Он отметил, что "эта трагедия в очередной раз продемонстрировала: враг стремится использовать любые инструменты, чтобы разъединить нашу нацию".