"Входимо у непростий період": у ЦПД попередили про осінню хвилю інформаційних провокацій
Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що ворог планує використати тему "втоми суспільства" для розколу.
Російська Федерація готує низку інформаційних провокацій. Їхньою метою стане розкол у суспільстві. Про такі наміри ворога попередив керівник Центру протидії дезінформації, офіцер Сил оборони Андрій Коваленко у Telegram.
За його словами, інтенсивність цих провокацій зростатиме восени.
"Фундаментальною вони вбачають тему "втоми суспільства", навколо якої спробують масштабувати окремі конфлікти. Входимо в непростий період, в якому маємо бути разом", — зазначив Коваленко.
Нагадаємо, 17 липня Центр протидії дезінформації попереджав про активність просування тренду у TikTok про "нестерпність" життя в Україні. Він спрямований заохочувати українців до виїзду за кордон. За трендом стоять штучні акаунти, які скаржаться на постійні відключення електроенергії. У цьому користувачі звинувачують не Росію, а українську владу. За даними ЦПД, у такий спосіб Росія намагається здійснити розкол всередині суспільства.
22 липня начальник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов прокоментував вбивство української мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон. Він зазначив, що "ця трагедія вкотре продемонструвала: ворог прагне використати будь-які інструменти, аби розʼєднати нашу націю".