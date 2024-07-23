"Входимо у непростий період": у ЦПД попередили про осінню хвилю інформаційних провокацій

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що ворог планує використати тему "втоми суспільства" для розколу.

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Російська Федерація готує низку інформаційних провокацій. Їхньою метою стане розкол у суспільстві. Про такі наміри ворога попередив керівник Центру протидії дезінформації, офіцер Сил оборони Андрій Коваленко у Telegram.

За його словами, інтенсивність цих провокацій зростатиме восени.

"Фундаментальною вони вбачають тему "втоми суспільства", навколо якої спробують масштабувати окремі конфлікти. Входимо в непростий період, в якому маємо бути разом", — зазначив Коваленко.

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Нагадаємо, 17 липня Центр протидії дезінформації попереджав про активність просування тренду у TikTok про "нестерпність" життя в Україні. Він спрямований заохочувати українців до виїзду за кордон. За трендом стоять штучні акаунти, які скаржаться на постійні відключення електроенергії. У цьому користувачі звинувачують не Росію, а українську владу. За даними ЦПД, у такий спосіб Росія намагається здійснити розкол всередині суспільства.

22 липня начальник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов прокоментував вбивство української мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон. Він зазначив, що "ця трагедія вкотре продемонструвала: ворог прагне використати будь-які інструменти, аби розʼєднати нашу націю".