"Фаріон загинула за українську позицію": Буданов відреагував на вбивство мовознавиці

Керівник ГУР Кирило Буданов назвав вбивство Фаріон "холоднокровним" і викликом для суспільства. Він зазначив, що ворог хоче використати будь-які інструменти для того, щоб роз'єднати українців.

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Вбивство мовознавиці, громадської діячки та професорки Ірини Фаріон доводить, що ворог у будь-який спосіб намагається роз'єднати українців. Про це написав начальник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов у своєму Telegram-каналі у понеділок, 22 липня.

"Холоднокровне вбивство відомої мовознавиці — виклик для всього українського суспільства, злочин проти основоположних прав і свобод українців", — зазначив він.

За його словами, ця трагедія вкотре продемонструвала, що "ворог прагне використати будь-які інструменти, аби розʼєднати нашу націю".

"Відтак, ми не маємо права забувати, що попри наші відмінності в політичних позиціях, право на думку, право відстоювати свої переконання — священне. Це фундамент нашої свободи і кожен, хто на це зазіхає — має бути покараний", — додав Буданов.

Очільник ГУР вважає, що Фаріон загинула за українську позицію. На його переконання, українці не мають права терпіти подібні злочини та продовжать захищати Україну як на фронті, так і всередині держави.

Вбивство Ірини Фаріон

Нагадаємо, 19 липня у Львові було скоєно замах на українську мовознавицю і колишню народну депутатку Ірину Фаріон, яка пізніше того ж вечора померла у лікарні.

Невідомого, який вистрілив у скроню Фаріон, сусіди бачили неодноразово поблизу будинку — туди він приходив протягом двох тижнів. Поліція зловмисника поки не ідентифікувала, але оприлюднила прикмети підозрюваного.

22 липня у Львові тисячі людей прийшли попрощатися з Іриною Фаріон. Її поховали на Личаківському кладовищі.