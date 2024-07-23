"Унизительно": ГБР "дергало" командование 125 ОБр на Харьковщине в момент прорыва ВС РФ

По словам бывшего командира 125-й бригады ТрО Артура Горбенко, непосредственно в момент активных боевых действий на востоке, в Государственном бюро расследований начали вызывать на допросы военных и начальство, пока на поле боя фиксировался дефицит кадров.

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Государственное бюро расследований "дергало" командование 125-й бригады территориальной обороны (ТрО) по поводу наступления ВС РФ в Харьковской области еще в момент, когда те находились на позициях. Об этом детальнее в интервью "Украинской правде" рассказал бывший командир бригады, генерал-лейтенант Артур Горбенко.

По его словам, в период с 10 по 15 мая этого года, когда россияне только начали попытки наступления в Харьковской области, бойцы еще вели бои и противостояли противнику. В этот момент представители ГБР уже могли начать действовать.

"С 10 по 15 мая бригада еще вела боевые действия, и я руководил действиями своих подразделений, но в это время ГБР уже начинает дергать меня, моих офицеров, подчиненных, солдат, сержантов из батальонов, которые ведут боевые действия и находятся на переднем крае… Я считаю, что это неправильно", — заявил Артур Горбенко.

При этом бывший командир 125-й бригады ТрО не помнит, когда было назначено служебное расследование, однако 15 мая поступил приказ об его увольнении без каких-либо объяснений.

"Расследование только началось, ГБР работает, а командир бригады уже уволен с должности и назначен в резерв командующего", — делится Артур Горбенко.

Уже после этого поступило распоряжение о том, чтобы экс-комбат передал четыре батальона, которые ему подчинялись, другим бригадам — 42-й и 92-й. Сам Артур Горбенко на этот период вместе с управлением бригады — 30 человек — остался на ближайшие 2 недели в Харькове, где его вызывали на допросы.

Это возмутило бывшего командира 125-й бригады, ведь продолжается война, существует много проблем, офицеров не хватает, а тут сразу целое руководство на 2 недели оставили ничего не делать.

"Я считаю, что это неправильно. Нас должны были отправить с управлением бригады, я так думаю, в свои подразделения, а уважаемые расследователи должны были прибывать к нам и там с нами работать. Здесь за пару десятков километров – война, идут боевые действия, а мы сидим… Для меня, как командира бригады, это, честно говоря, было унизительно", — подытожил Артур Горбенко.

Напомним, 23 июля сообщалось, что экс-командир 125-й бригады ТрО объяснил, почему потеряли позиции во время прорыва ВС РФ к Харькову. Подразделения, которые поставили оборонять север Харьковщины, имели около десятка минометов калибра 82 мм, и это было их самое серьезное оружие, заявил экс-командир 125-й бригады ТрО Артур Горбенко. Кроме того, в какой-то момент от границы почему-то отвели механизированные батальоны с бронетехникой.