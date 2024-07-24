За атаку может упасть около 20 КАБов: боец ВСУ о продвижении РФ на Покровском направлении

ВС РФ во время штурмов активно используют управляемые авиабомбы, которые сбрасывают прямо на позиции украинских защитников и посылают в атаку большое количество пехоты, не считаясь с потерями, рассказывает боец.

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Российские оккупанты несмотря на большие потери продвигаются на Покровском направлении. Все из-за привлечения во время штурмов большого количества пехоты. Оккупанты несут значительные потери на этом направлении. Об этом в эфире телемарафона рассказал военнослужащий 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" с позывным "Жених".

По его словам, ВС РФ во время штурмов активно используют управляемые авиабомбы, которые сбрасывают прямо на позиции украинских защитников и посылают в атаку большое количество пехоты, не считаясь с потерями.

"Враг вообще не учитывает потери. Они могут себе позволить положить за день роту на узком отрезке и на следующий день на штурм пойдет еще одна рота", — рассказал военный.

Он добавил, что в зоне их ответственности ВС РФ в последнее время стали интенсивнее применять управляемые авиационные бомбы.

"За атаку может упасть примерно 20 и даже больше КАБов на очень малый отрезок фронта. Это очень мощное оружие, которое уничтожает укрытия до основания. К сожалению, противопоставить этому у нас нет чем", — подчеркнул он.

Напомним, что 24 июля сообщалось, что в районе Часового Яра российские оккупанты начали выведывать позиции и средства Сил обороны, давая им убивать своих солдат. Они "запускают их, как камешки по воде" группами и смотрят, как украинские защитники их ликвидируют.