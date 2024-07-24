За атаку може впасти приблизно 20 КАБів: боєць ЗСУ про просування РФ на Покровському напрямку

ЗС РФ під час штурмів активно використовують керовані авіабомби, які скидають просто на позиції українських захисників та посилають в атаку велику кількість піхоти, не рахуючись з втратами, розповідає боєць.

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Російські окупанти попри великі втрати просуваються на Покровському напрямку. Все через залучення під час штурмів великої кількості піхоти. Окупанти зазнають значних втрат на цьому напрямку. Про це в ефірі телемарафону розповів військовослужбовець 47-ої окремої механізованої бригади "Магура" з позивним "Женіх".

За його словами, ЗС РФ під час штурмів активно використовують керовані авіабомби, які скидають просто на позиції українських захисників та посилають в атаку велику кількість піхоти, не рахуючись з втратами.

"Ворог взагалі не зважає на втрати. Вони можуть собі дозволити покласти за день роту на вузькому відтинку і на наступний день на штурм піде ще одна рота", — розповів військовий.

Він додав, що у зоні їхньої відповідальності ЗС РФ останнім часом стали інтенсивніше застосовувати керовані авіаційні бомби.

"За атаку може впасти приблизно 20 і навіть більше КАБів на дуже малий відтинок фронту. Це надзвичайно потужна зброя, яка знищують укриття вщент. На жаль, протиставити цьому у нас немає чим", — наголосив він.

Нагадаємо, що 24 липня повідомлляося, що в районі Часового Яру російські окупанти почали вивідувати позиції та засоби Сил оборони, даючи їм вбивати своїх солдатів. Вони "запускають їх, як камінчики по воді" группами і дивляться, як українські захисники їх ліквідовують.