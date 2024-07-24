Должен был провести к Тисе: 14-летний украинец помогал уклонистам выехать за границу, — ГПСУ

По данным пограничного ведомства, нарушители закона заплатили за неудачную попытку побега несколько тысяч долларов. Несовершеннолетний "гид" должен был получить за свою работу лишь $1000.

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Подросток в Украине пытался помочь военнообязанным мужчинам незаконно пересечь границу. За свою работу парень должен был получить денежное вознаграждение. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы.

По данным ведомства, пограничному наряду, в состав которого входили курсанты-стажеры, заметили четырех мужчин, которых сопровождал 14-летний украинец. Он их вел к реке Тиса, которая находится на границе и используется нарушителями для незаконного выезда из Украины.

"За опасную переправу через реку нарушители заплатили от 4 до 6 тыс. долларов США. Несовершеннолетний должен был бы получить $1000", — говорится в сообщении.

Отдельно в Государственной пограничной службе добавили, что оперативники начали устанавливать круг лиц, которые могут быть причастны к организации этого незаконного "путешествия".

Какое наказание грозит тем, кто пытался покинуть Украину, а также самому подростку — неизвестно.

Напомним, 24 июля сообщалось, что украинец так убегал к Тисе от ГПСУ, что понадобилась "скорая". Уклонистов поймали "на горячем", но они только ускорились и побежали к реке. Самый старший из них пожаловался, что был обманут переправщиками, которым заплатил 7000 долларов.

17 июля сообщалось, что киевлянин придумал схему заработка на уклонистах. По данным следствия, подозреваемый за денежное вознаграждение предлагал "клиенту" помочь незаконно выехать за границу. Для этого он обещал внести его данные в систему "Шлях". Теперь "бизнесмену" грозит заключение в тюрьму.