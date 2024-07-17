Предлагал маскироваться под волонтера: киевлянин придумал схему заработка на уклонистах

По данным следствия, подозреваемый за денежное вознаграждение предлагал "клиенту" помочь незаконно выехать за границу. Для этого он обещал внести его данные в систему "Шлях". Теперь "бизнесмену" грозит заключение в тюрьму.

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51-летний житель Киева, находясь в сговоре с другими лицами, за денежное вознаграждение обещал военнообязанному "клиенту" внести его данные в систему "Шлях". Это должно было ему помочь незаконно выехать за границу, передает пресс-служба Нацполиции Киева.

Житель столицы предлагал "клиенту" маскироваться под волонтера, который перевозит грузы для нужд Вооруженных сил Украины. Однако идею реализовать не удалось: правоохранители задержали злоумышленника в Киеве, когда тот как раз получал денежное вознаграждение от "клиента".

"Сейчас фигуранту сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 332 УКУ — незаконная переправка лиц через государственную границу Украины. Ему грозит до девяти лет заключения с конфискацией имущества", — сообщили в полиции.

Напомним, в начале июле пограничники на Закарпатье задержали сразу десять мужчин призывного возраста, которые через пшеничное поле хотели незаконно добраться до Венгрии. Каждый из них заплатил переправщикам до 10 тысяч долларов. Вот только "путешествие" не удалась, потому что уклонистам не удалось убежать.

Также сообщалось, что с начала полномасштабной войны более 23 тысяч украинских мужчин в возрасте от 18 до 59 лет незаконно пересекли границу и сбежали в Молдову. Министр внутренних дел Игорь Клименко пояснил, что пограничники ежедневно задерживают желающих сбежать с территории государства. Пойманным грозит штраф или уголовная ответственность.