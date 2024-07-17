Пропонував маскуватися під волонтера: киянин вигадав схему заробітку на ухилянтах

За даними слiдства, підозрюваний за грошову винагороду пропонував "клієнту" допомогти незаконно виїхати за кордон. Для цього він обіцяв внести його дані до системи "Шлях". Тепер "бізнесмену" загрожує ув’язнення.

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51-річний житель Києва, перебуваючи у змові з іншими особами, за грошову винагороду обіцяв військовозобов'язаному "клієнту" внести його дані до системи "Шлях". Це мало йому допомогти незаконно виїхати за кордон, передає пресслужба Нацполіції Києва.

Житель столиці пропонував "клієнту" маскуватися під волонтера, який перевозить вантажі для потреб Збройних сил України. Проте ідею реалізувати не вдалося: правоохоронці затримали зловмисника в Києві, коли той якраз отримував грошову винагороду від "клієнта".

"Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 332 ККУ – незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Йому загрожує до дев’яти років ув’язнення з конфіскацією майна", — повідомили в поліції.

Нагадаємо, на початку липні прикордонники на Закарпатті затримали одразу десятьох чоловіків призовного віку, які через пшеничне поле хотіли незаконно дістатися до Угорщини. Кожен із них заплатив переправникам до 10 тисяч доларів. От тільки "подорож" не вдалася, бо ухилянтам не вдалося втекти.

Також повідомлялося, що від початку повномасштабної війни понад 23 тисячі українських чоловіків віком від 18 до 59 років незаконно перетнули кордон і втекли до Молдови. Міністр внутрішніх справ Ігор Кліменко пояснив, що прикордонники щодня затримують бажаючих втекти з території держави. Спійманим загрожує штраф або кримінальна відповідальність.