Несколько десятков человек в день: РФ потеряла большую часть бригады в Волчанске, — ВСУ

Как рассказал спикер Виталий Саранцев, 10 мая россияне потеряли в Волчанске большую часть своей 138-й мотострелковой бригады. Кроме того, большие потери понесли 83-й и 157-й танковые полки.

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С начала наступления на севере Харьковской области ВС РФ потеряли в Волчанске большую часть бригады, а также "сточили" два танковых полка. Об этом рассказал спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев LIGA.net.

Он отметил, что с 10 мая россияне потеряли в Волчанске большую часть своей 138-й мотострелковой бригады. Кроме того, большие потери понесли 83-й и 157-й танковые полки.

Сообщается, что штатная численность мотострелковых бригад в армии РФ – до 5000 личного состава, а у танковых полков – 94 единицы техники. Саранцев также сказал, что российские бригады на Харьковском направлении иногда теряют по несколько десятков оккупантов в день.

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Теперь же, как говорится в материале, россияне вынуждены вводить новые резервы или перебрасывать подразделения с других направлений.

"То есть выглядит так: заходит бригада или полк, в течение нескольких недель атакует, несет бешеные потери, затыкает дыры резервами, постепенно переформируя штурмовые группы, уменьшая их количество, или количество задействованных в них людей", – пояснил он.

По словам военного, если оккупанты привлекают резервы, то их подтягивают за "несколько часов", а для перебрасывания подразделения с другого направления захватчикам требуется несколько суток.

По словам спикера, вряд ли российские пополнения заходят в 100% комплектации. Потери личного состава могут достигать 40% и даже выше. При том, что согласно "учебнику", часть считается небоеспособной при потерях 30%.

Саранцев сказал, что практически со всеми подразделениями ВС РФ, которые сейчас воюют в Харьковской области, украинским войскам приходилось иметь дело до этого. К примеру, 155-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты Тихоокеанского флота занималась мародерством в Киевской области еще в 2022 году.

"18-я мотострелковая дивизия 11 армейского корпуса также воевала в Харьковской области в 2022 году. Практически все они так или иначе участвовали в войне против Украины", – сказал Саранцев.

Ранее сообщалось, что РФ вошла на Харьковщину с другой стороны и продвинулась. Российские военные имели успех в Глыбоком на севере Харьковской области. В течение суток позиционные бои продолжались под рядом населенных пунктов, рассказали аналитики ISW.