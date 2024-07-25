Кілька десятків людей на день: РФ втратила більшу частину бригади у Вовчанську, — ЗСУ

Як розповів речник Віталій Саранцев, 10 травня росіяни втратили у Вовчанську більшу частину своєї 138-ї мотострілецької бригади. Крім того, великих втрат зазнали 83-й і 157-й танкові полки.

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З початку наступу на півночі Харківської області ЗС РФ втратили у Вовчанську більшу частину бригади, а також "сточили" два танкових полки. Про це розповів спікер оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев LIGA.net.

Він зазначив, що з 10 травня росіяни втратили у Вовчанську більшу частину своєї 138-ї мотострілецької бригади. Крім того, великих втрат зазнали 83-й і 157-й танкові полки.

Повідомляють, що штатна чисельність мотострілецьких бригад в армії РФ — до 5000 особового складу, а у танкових полків — 94 одиниці техніки. Саранцев також сказав, що російські бригади на Харківському напрямку іноді втрачають по кілька десятків окупантів на день.

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Тепер же, як ідеться в матеріалі, росіяни змушені вводити нові резерви або перекидати підрозділи з інших напрямків.

"Тобто виглядає так: заходить бригада або полк, протягом кількох тижнів атакує, зазнає шалених втрат, затикає дірки резервами, поступово переформовуючи штурмові групи, зменшуючи їхню кількість, або кількість задіяних у них людей", — пояснив він.

За словами військового, якщо окупанти залучають резерви, то їх підтягують за "кілька годин", а для перекидання підрозділу з іншого напрямку загарбникам потрібно кілька діб.

За словами спікера, навряд чи російські поповнення заходять у 100% комплектації. Втрати особового складу можуть сягати 40% і навіть вище. При тому, що згідно з "підручником", частина вважається небоєздатною при втратах 30%.

Саранцев сказав, що практично з усіма підрозділами ЗС РФ, які зараз воюють у Харківській області, українським військам доводилося мати справу до цього. Наприклад, 155-та окрема гвардійська бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту займалася мародерством у Київській області ще 2022 року.

"18-та мотострілецька дивізія 11 армійського корпусу також воювала в Харківській області у 2022 році. Практично всі вони так чи інакше брали участь у війні проти України", — сказав Саранцев.

Раніше повідомлялося, що РФ увійшла на Харківщину з іншого боку і просунулася. Російські військові мали успіх у Глибокому на півночі Харківської області. Протягом доби позиційні бої тривали під низкою населених пунктів, розповіли аналітики ISW.