"Участок очень противный": Силы обороны продвинулись на север от Белогоровки, — офицер

Указанный участок очень тяжелый для перемещения украинских защитников и они мечтают как можно быстрее его преодолеть, рассказал лейтенант Сил обороны.

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Украинские защитники имеют продвижение в районе реки Северский Донец. Они продвинулись на сложном болотистом участке. Об этом в своем телеграм-канале "Офицер+" сообщил лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным "Алекс".

"Наши пацаны продвинулись вперед в районе реки Северский Донец, к северу от Белогоровки. Этот участок очень противный, болото, фактически сплошное болото, которое перепахано снарядами, плюс летняя жара и зеленка, в общем приятного там мало", — рассказал он.

"Алекс" рассказал, что ребята, которые сидят на тех позициях мечтают о том, чтобы как можно быстрее уже пройти этот участок.

Карта боев в районе Белогоровки

Напомним, что 24 июля сообщалось, что российские оккупанты начали выведывать позиции и средства Сил обороны, давая им убивать своих солдат. Оккупанты, как камешки по воде запускают свои группы и смотрят, как их убивают украинские защитники.

Также сообщалось, что бойцы ВСУ уверены, что сейчас пошла волна активных штурмов, которая продлится до сентября. В Генштабе ВСУ заявили, что на Краматорском направлении половина всех вражеских атак приходится на Часов Яр.