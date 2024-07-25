"Ділянка дуже противна": Сили оборони просунулися на північ від Білогорівки, — офіцер

Зазначена ділянка дуже важка для переміщення українських захисників і вони мріють якнайшвидше її здолати, розповів лейтенант Сил оборони.

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Українські захисники мають просування в районі річки Сіверський Донець. Вони просунулися на складній болотистій ділянці. Про це в своєму телеграм-каналі "Офіцер+" повідомив лейтенант Збройних сил України з позивним "Алекс".

"Наші пацани просунулись вперед в районі річки Сіверський Донець, на північ від Білогорівки. Ця ділянка дуже противна, болото, фактично суцільне болото, яке переоране снарядами, плюс літня спека та зеленка, загалом приємного там мало", — розповів він.

"Алекс" розповів, що хлопці, які сидять на тих позиціях мріють про те, щоб якнайшвидше вже пройти цю ділянку.

Карта боїв в районі Білогорівки

Нагадаємо, що 24 липня повідомлялося, що російські окупанти почали вивідувати позиції та засоби Сил оборони, даючи їм вбивати своїх солдатів. Окупанти, як камінчики по воді запускають свої групи і дивляться, як їх вбивають українські захисники.

Також повідомлялося, що бійці ЗСУ впевнені, що зараз пішла хвиля активних штурмів, яка триватиме до вересня. У Генштабі ЗСУ заявили, що на Краматорському напрямку половина всіх ворожих атак припадає на Часів Яр.