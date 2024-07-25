"Ділянка дуже противна": Сили оборони просунулися на північ від Білогорівки, — офіцер
Зазначена ділянка дуже важка для переміщення українських захисників і вони мріють якнайшвидше її здолати, розповів лейтенант Сил оборони.
Українські захисники мають просування в районі річки Сіверський Донець. Вони просунулися на складній болотистій ділянці. Про це в своєму телеграм-каналі "Офіцер+" повідомив лейтенант Збройних сил України з позивним "Алекс".
"Наші пацани просунулись вперед в районі річки Сіверський Донець, на північ від Білогорівки. Ця ділянка дуже противна, болото, фактично суцільне болото, яке переоране снарядами, плюс літня спека та зеленка, загалом приємного там мало", — розповів він.
"Алекс" розповів, що хлопці, які сидять на тих позиціях мріють про те, щоб якнайшвидше вже пройти цю ділянку.
Нагадаємо, що 24 липня повідомлялося, що російські окупанти почали вивідувати позиції та засоби Сил оборони, даючи їм вбивати своїх солдатів. Окупанти, як камінчики по воді запускають свої групи і дивляться, як їх вбивають українські захисники.
Також повідомлялося, що бійці ЗСУ впевнені, що зараз пішла хвиля активних штурмів, яка триватиме до вересня. У Генштабі ЗСУ заявили, що на Краматорському напрямку половина всіх ворожих атак припадає на Часів Яр.