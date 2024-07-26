"Мощная" ночь в Крыму: обстрел вызвал детонацию на аэродроме "Саки" (фото, видео)

Местные жители пожаловались, что на полуострове "бахало со всех сторон". В соцсетях передали, что вражеские ракеты "воздух-воздух" незапланированно отправились в небо.

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Ночью на 26 июля во временно оккупированном Крыму было шумно. Об этом 26 июля сообщили в Telegram-канале "Крымский ветер".

Местный житель передал, что на полуострове по состоянию на 02:41 прогремело 13 "мощных взрывов". По его словам, в Крыму "бахкало со всех сторон" и был слышен "гул ракет".

Взрывы раздавались со стороны села Добрушино в Сакском районе, Евпатории, поселка Новоозерного в Евпаторийском районе и Сак.

Впоследствии в сети сообщили о по меньшей мере пяти "прилетах" в Евпатории.

"После первого и пятого даже сирену секунд на пятнадцать включали", — отметили авторы контента.

Очевидцы передали, что в поселке Новофедоровка вспыхнул аэродром "Саки" и слышна детонация боеприпасов. Также появилась информация о "мощных прилетах" в районе села Окуневка Евпаторийского района и "мощных взрывах" в Симферополе.

Фото из Окуневки Фото: Крымский ветер Фото из Новофедоровки Фото: Крымский ветер

Местные рассказали, что в направлении аэродрома выехали пожарные машины. Вскоре авторы контента со ссылкой на источник заявили, что там был поражен склад с боеприпасами.

"Ракеты "воздух-воздух" в Саках полетели в воздух. Вместе с бортами", — рассказал неназванный собеседник.

Напомним, ночью на 26 июля взрывы раздавались и в Ростовской области РФ. Там летали беспилотники и вспыхнул пожар в поселке, расположенном в 18 километрах от Ростова-на-Дону.

Также ночью на 26 июля ВС РФ атаковали Украину несколькими группами БпЛА. В Киевской области работала ПВО, в Нежине зафиксировали попадание.