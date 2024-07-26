Загорелись поле и дом: Ростовскую область РФ атаковал беспилотники (видео)

По словам очевидцев, они слышали не менее трех взрывов. Из-за падения обломков начался пожар в поселке Несветай.

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В ночь на 26 июля Ростовская область России была атакована дронами. Так, о трех беспилотниках, которые пролетели к западу от Ростова-на-Дону сообщил местный Telegram-канал "Это Ростов новости".

Позже очевидцы сообщили, что слышали не менее трех громких взрывов. Затем они увидели начавшийся пожар от падения обломков.

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Также канал заявил, что пожар начался на поле в поселке Несветай, который находится в 18 километрах от Ростова-на-Дону. Также загорелась крыша одного из жилых домов.

Взрывы в Ростовской области

Отметим, что ни губернатор Ростовской области, ни Министерство обороны России пока не прокомментировали инцидент.

Напомним, 25 июля российский Курск массово атаковали беспилотники. В Минобороны РФ, что силы ПВО над областью якобы сбили 18 ударных дронов самолетного типа.

Кроме того, в Defense Express объяснили, почему Украина для удара выбрала паром "Крым-Кавказ". Поражено машинное отделение большого парома с корпусом длиной более 100 метров, которое может перевозить железнодорожные вагоны. Удар может свидетельствовать не об атаке БПЛА, а ракетной, считает Иван Киричевский.