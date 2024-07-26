Загорілися поле і будинок: Ростовську область РФ атакували безпілотники (відео)

За словами очевидців, вони чули щонайменше три вибухи. Через падіння уламків почалася пожежа в селищі Несвітай.

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У ніч на 26 липня Ростовська область Росії була атакована дронами. Так, про три безпілотники, які пролетіли на захід від Ростова-на-Дону, повідомив місцевий Telegram-канал"Это Ростов новости".

Пізніше очевидці повідомили, що чули щонайменше три гучні вибухи. Потім вони побачили пожежу, що почалася від падіння уламків.

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Також канал заявив, що пожежа почалася на полі в селищі Несвітай, яке розташоване за 18 кілометрів від Ростова-на-Дону. Також загорівся дах одного з житлових будинків.

Вибухи в Ростовській області

Зазначимо, що ні губернатор Ростовської області, ні Міністерство оборони Росії поки що не прокоментували інцидент.

Нагадаємо, 25 липня російський Курськ масово атакували безпілотники. У Міноборони РФ, що сили ППО над областю нібито збили 18 ударних дронів літакового типу.

Крім того, в Defense Express пояснили, чому Україна для удару обрала пором "Крим-Кавказ". Уражено машинне відділення великого порома з корпусом завдовжки понад 100 метрів, яке може перевозити залізничні вагони. Удар може свідчити не про атаку БПЛА, а ракетну, вважає Іван Киричевський.