"Потужна" ніч в Криму: обстріл спричинив детонацію на аеродромі "Саки" (фото, відео)

Місцеві жителі поскаржилися, що на півострові "бахкало з усіх боків". У соцмережах передали, що ворожі ракети "повітря-повітря" незаплановано відправились у небо.

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Вночі на 26 липня у тимчасово окупованому Криму було гучно. Про це 26 липня повідомили у Telegram-каналі "Крымский ветер".

Місцевий житель передав, що на півострові станом на 02:41 прогриміло 13 "потужних вибухів". З його слів, у Криму "бахкало з усіх боків" та було чутно "гул ракет".

Вибухи лунали зі сторони села Добрушине у Сакському районі, Євпаторії, селища Новоозерного в Євпаторійському районі та Сак.

Згодом у мережі повідомили про щонайменше п’ять "прильотів" в Євпаторії.

"Після першого та п'ятого навіть сирену секунд на п'ятнадцять включали", — зазначили автори контенту.

Очевидці передали, що у селищі Новофедорівка спалахнув аеродром "Саки" та чутно детонацію боєприпасів. Також з’явилась інформація про "потужні прильоти" в районі села Окунівка Євпаторійського району та "потужні вибухи" у Сімферополі.

Фото з Окунівки Фото: Крымский ветер Фото з Новофедорівки Фото: Крымский ветер

Місцеві розповіли, що в напрямку аеродрому виїхали пожежні машини. Невдовзі автори контенту з посиланням на джерело заявили, що там був уражений склад із боєприпасами.

"Ракети "повітря-повітря" в Саках полетіли в повітря. Разом із бортами", — розповів неназваний співрозмовник.

Нагадаємо, вночі на 26 липня вибухи лунали й у Ростовській області РФ. Там літали безпілотники та спалахнула пожежа в селищі, розташованому за 18 кілометрів від Ростова-на-Дону.

Також вночі на 26 липня ЗС РФ атакували Україну кількома групами БпЛА. У Київській області працювала ППО, у Ніжині зафіксували влучання.