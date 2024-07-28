Мужчины потеряют отсрочку от мобилизации в августе: что известно

В украинском законодательстве внесены изменения относительно категорий лиц, имеющих право на отсрочку от призыва. В частности, изменились условия его предоставления студентам, многодетным родителям, родственникам павших военных и тому подобное.

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Некоторых военнообязанных украинцев не могут мобилизовать в ряды ВСУ из-за наличия отсрочки. Однако некоторые граждане могут потерять такое право, подробнее об этом рассказывает УНИАН.

Кто потеряет отсрочку от мобилизации

Некоторые категории украинцев потеряют отсрочку от мобилизации, а именно:

студенты и аспиранты, обучающиеся на заочной или вечерней форме;

студенты и аспиранты, получающие второе или третье высшее образование;

родители трех и более детей, имеющие задолженность по уплате алиментов в сумме платежей за три месяца;

родители-одиночки, если мать ребенка не лишена родительских прав, не признана умершей или пропавшей без вести и не отбывает наказание;

мужчины, которые работают на предприятиях, учреждениях и организациях Минобороны;

мужчины, которые имели статус "ограниченно годный", а ВЛК признала лицо годным);

мужчины, которые во время повторной ВЛК были признаны здоровыми;

неполнородные братья погибших военных.

Кроме этого, граждане не могут получить отсрочку по уходу за лицом с инвалидностью III группы. Также военнообязанный не может ухаживать за лицом с инвалидностью I и II групп, если есть другие родственники, которые могут это сделать.

Напомним, адвокат Марина Бекало рассказала, что многодетные родители могут получить отсрочку от мобилизации. Для этого нужно подать заявление в ТЦК и предоставить ряд копий документов.

17 июля стало известно о том, что в Украине запустили первый этап онлайн-бронирования военнообязанных граждан. В частности, срок такого бронирования 12 месяцев, но для компаний, которые обеспечивают Силы обороны, соответствует сроку контракта.