В РФ намерены возобновить работу по созданию самолетов вертикального взлета (фото)

В компании "Яковлев" заявили, что их специалисты имеют 60-летний опыт в разработке и обеспечении эксплуатации самолетов такого типа. Однако для реализации этих планов необходимо решить ряд сложных технических задач.

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Российская авиастроительная компания "Яковлев", входящая в состав Объединенной авиастроительной корпорации "Ростех", 27 июля объявила о возобновлении разработки самолетов вертикального взлета и посадки (VTOL). По словам заместителя генерального директора ОАК по гражданской авиации, генерального директора ПАО "Яковлев" Андрея Богинского, компания готова приступить к этому проекту по запросу Министерства обороны. Об этом сообщила пресс-служба "Ростеха".

"Российская компания за последние 60 лет накопила богатый опыт и расширила свои компетенции в разработке и обеспечении эксплуатации самолетов такого типа и готова в сжатые сроки воплотить их в жизнь", — говорится в пресс-релизе.

Исторический контекст и опыт

Разработка самолетов VTOL в России началась 60 лет назад. 27 июля 1964 года летчик-испытатель В.Г. Мухин совершил первый полет на самолете Як-36, разработанном в ОКБ А.С. Яковлева. Этот опытный образец стал основой для дальнейших разработок, таких как Як-38 и Як-141, которые внесли значительный вклад в развитие советской и российской авиации.

Как отметили обозреватели Army Recognition, именно Як-141 стал вершиной разработок конструкторского бюро. Истребитель был разработан Советским Союзом для авианосцев ВМФ СССР класса "Киев". Машина считалась многоцелевым палубным сверхзвуковым истребителем, призванным конкурировать с такими самолетами, как британский "Харриер". Як-141 мог развивать скорость до 1,7 Маха и имел трехмоторную конфигурацию: основной турбовентиляторный двигатель РД-41 с форсажной камерой и два подъемных двигателя РД-38, что позволяло плавно переходить между вертикальным и горизонтальным полетом.

Советский истребитель Як-38

Истребитель также был оснащен многоцелевым радаром слежения, что повысило его возможности в воздушном бою, позволяя одновременно поражать несколько целей. Вооружение самолета включало ракеты класса "воздух-воздух", управляемые бомбы и пушку, что делало его пригодным для различных боевых задач, от завоевания превосходства в воздухе до атаки наземных целей.

Взлет истребителя Як-141

Современные планы и технологии

Андрей Богинский подчеркнул, что "Яковлев" сохранил и расширил свой богатый опыт в разработке VTOL-аппаратов, что позволяет оперативно внедрять новые разработки. В последние годы компания сосредоточилась на создании современных авиационных технологий и готова вернуться к созданию самолетов VTOL, если будет поставлена такая задача Министерством обороны.

Однако российское экспертное сообщество считает, что самолеты VTOL могут быть крайне важны не только для ВМФ, но и для Воздушно-космических сил, особенно в условиях, когда аэродромы базирования подвергаются угрозе массированных ракетных ударов. Такие самолеты можно использовать на различных кораблях и в наземном варианте на небольших площадках без взлетно-посадочных полос.

В то же время создание современной машины с возможностью вертикального взлета и посадки требует решения серьезных задач, включая разработку специализированного планера и крыла, мощного и надежного двигателя, а также авионики нового поколения. В этом контексте целесообразность создания VTOL-самолета для российских ВКС требует тщательного изучения, особенно учитывая стремительное развитие беспилотной авиации.

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Напомним, китайские специалисты модернизировали российский самолет Су-27, оснастив машины более современной авионикой, радаром с активной электронно-сканирующей решеткой, а также современными ракетами включая PL-12 и PL-15. В итоге китайский истребитель вышел лучше российского аналога, утверждают инженеры КНР.