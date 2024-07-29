РФ понесла одни из самых серьезных потерь в зарубежных операциях с участием ЧВК, — СМИ

По словам журналистов, российские силы находятся в Мали как минимум с 2021 года. Созданный после смерти Пригожина Африканский корпус подчиняется замминистра обороны Юнус-Беку Евкурову.

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Россия понесла серьезные потери в иностранных операциях с участием частных военный компаний, если не брать во внимание Украину. Об этом пишет российское "Агентство. Новости".

Сообщается, что российские СМИ 29 июля подтвердили разгром отряда наемников в ходе боестолкновения с туарегами, которые сражаются за отделение от Мали области на севере страны и создание государства Азавад. Несмотря на то, что это подается исключительно как операция "ЧВК Вагнера", структуры РФ в Мали курирует Минобороны России.

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Гибель отряда ЧВК "Вагнер" в Мали: что известно о провале операции российских наемников (фото)

Как рассказали в "ЧВК Вагнер", наемники погибли после того, как песчаная буря позволила туарегам увеличить свою группировку до 1000 человек. Бой велся в местности Тинзаутен на границе Мали и Алжира.

Правда, как сообщается, из "заявления" не понятно, сколько человек погибло с российской стороны.

Координационный совет движения Азавада сообщил о десятках убитых, в том числе наемников "ЧВК Вагнер", об уничтожении и захвате нескольких бронемашин и сбитом вертолете.

При этом Вооруженные силы Мали сообщили о двух погибших и 10 раненных. По информации BBC, погибли как минимум 82 "вагненровца". Telegram-канал "Рыбарь", который связывают с Минобороны РФ, написал, что всего в колонне "насчитывалось от силы семь десятков военнослужащих", а количество потерь "едва ли превышает пару десятков".

Сообщается, что среди погибших администратор канала Grey Zone Никита Федянин. Также, как предполагается, на поле боя был Антон Елизаров с позывным "Лотос", считающийся одним из преемников погибшего Евгения Пригожина. Правда, блогер Борис Рожин (канал Colonelcassad) сообщил, что Елизаров был взят в плен, но его обменяли.

Журналист центра "Досье" Денис Коротков, который много лет пишет о "ЧВК Вагнера", считает, что пока не понятно, что произошло в Мали.

"То, что сегодня вывалила в очередной раз "Разгрузка Вагнера" всерьез воспринимать нельзя. Тем более при отсутствии тяжелого вооружения, которого, судя по кадрам, не было ни у одной, ни у другой стороны", — заявил он.

Кроме того, неизвестно кто планировал и управлял операцией в Мали.

"Когда, с одной стороны, Африканский корпус, курируемый Министерством обороны, занимается африканскими проектами, с другой стороны мы слышим, что там командовал якобы господин Елизаров, он же "Лотос", который ушел под крышу Росгвардии, то становится уже слишком много субъектов управления", — сказал он в эфире The Breakfast Show.

По словам журналистов, российские силы присутствуют в Мали как минимум с 2021 года. Созданный после смерти Пригожина Африканский корпус подчиняется замминистра обороны Юнус-Беку Евкурову.

Напомним, в ГУР ответили, помогали ли повстанцам-туарегам. В разведке считают спецоперацию туарегов очень успешной, и что она будет иметь негативные последствия для всей России, а также то, что "продолжение будет".