Разгром "вагнеровцев" в Мали: в ГУР ответили, помогали ли повстанцам-туарегам (видео)

В ГУР считают спецоперацию туарегов очень успешной, и что она будет иметь негативные последствия для всей России, а также то, что "продолжение будет".

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Повстанцы-туареги получили нужную "информацию", которая позволила им разгромить колонну "вагнеровцев" в Мали. Об этом в эфире телемарафона 29 июля заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, в ГУР считают, что это была успешная операция повстанцев-туарегов против группировки российской ЧВК "Вагнер" в Мали, и она будет иметь последствия для всей России.

Андрей Юсов отметил, что Россия с помощью "вагнеровцев" пыталась решать свои геополитические и экономические вопросы. По его словам, повстанцы также получили "информацию и не только информацию", которая позволила им разгромить "вагнеровцев".

"О деталях мы, безусловно, не будем сейчас говорить, продолжение будет", — сказал он.

Юсов добавил, что благодаря разгрому ЧВК "Вагнер" стало очевидным, что потенциал и возможности России угасают.

"И вот сегодня весь мир видит, что собственно это уже не тот потенциал и возможности России далеко не те. А это значит, что новых заказов и расчета на них как на точный инструмент решения проблем в регионе будет меньше", — добавил он.

Предложение одного из повстанцев, который предложил отдать пленных "вагнеровцев" Украине, Юсов отказался комментировать, заявив, что это "чувствительная информация".

Разгром "вагнеровцев" в Мали: что известно

28 июля стало известно, что во время проведения совместной операции с малийской армией колонна наемников ЧВК "Вагнер" попала в засаду повстанцев-туарегов. Им удалось разбить колонну бронетехники и подбить вертолет, который пытался прикрыть российских боевиков. В результате боевого столкновения погибли по меньшей мере 20 боевиков ЧВК, среди которых автор телеграм-канала Grey Zone.

Нынешний разгром колонны "вагнеровцев" — не только ослабление ЧВК "Вагнер", но и показательное унижение группы местными повстанцами, считает военный обозреватель Александр Коваленко.

В колонне ЧВК "Вагнер", которая попала в засаду в Мали, находился один из командиров ЧВК Антон Елизаров с позывным "Лотос". Он возглавил ЧВК "Вагнер" после авиакатастрофы, в которой погибли основатель компании Евгений Пригожин и руководитель ЧВК Дмитрий Уткин.

В результате столкновения повстанцев-туарегов и боевиков ЧВК "Вагнер" в Мали количество погибших и раненых может составить 80 человек. Еще около 15 "вагнеровцев" попали в плен.