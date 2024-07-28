Могли подставить свои: в результате нападения на ЧВК "Вагнер" в Мали погибли 80 боевиков

В кругах "вагнеровцев" обсуждают версию, что к нападению на боевиков, могут быть причастны представители Минобороны РФ или внешней разведки.

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В результате боестолкновения повстанцев-туарегов и боевиков ЧВК "Вагнер" в Мали число погибших и раненых может составлять 80 человек. Еще около 15 "вагнеровцев" попали в плен. Такие данные приводит Telegram-канал "ДШРГ Русич".

В публикации приводятся слова командира 13-го штурмового отряда с позывным "Русич", который ныне командует одноименным подразделением, воюющим в Украине. Именно этот отряд обеспечивал поддержку солдат малийской хунты в момент, когда они попали в засаду.

"В данный момент, по моим данным, там более 80 человек двухсотых в результате этой операции. Более 15 человек находятся в плену. Это что касаемо российских наших товарищей, военнослужащих, которые представляют интересы России", — рассказал он.

Отметим, что в комментариях ранее виден намек на причастность к провалу операции "вагнеровцев" в Мали руководящего состава ЧВК и их политики назначения на командные должности людей "без мнения, но удобных".

"Произошедшие события были ожидаемы, и, как мы думаем, это только начало — подобная политика руководства компании, к сожалению, будет оборачиваться не успехом, но потерями", — говорится в публикации.

По информации "Обозревателя", в рядах самих наемников ЧВК уже активно обсуждают версию, что 13-й отряд могли сдать, причем это могли быть или кто-то из Минобороны РФ, или представители российской внешней разведке.

В таком контексте написал и редактор отдела "Военный Фокус" офицер запаса Армии обороны Израиля Игаль Левин. По его мнению, контратака туарегов не была случайностью. Скорее всего это была хорошо спланированная операция, в результате которой "охотники и жертвы молниеносно поменялись местами".

Напомним, представители малийского повстанческого движения CSP-PSD, которые взяли в плен несколько боевиков российской ЧВК "Вагнер", предложили передать их украинской стороне. Сообщалось, что данный жест направлен на то, чтобы помочь украинским защитникам в борьбе за справедливость и свободу.