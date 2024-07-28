Могли підставити свої: внаслідок нападу на ПВК "Вагнер" у Малі загинули 80 бойовиків

У колах "вагнерівців" обговорюють версію, що до нападу на бойовиків можуть бути причетні представники Міноборони РФ або зовнішньої розвідки.

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Унаслідок зіткнення повстанців-туарегів і бойовиків ПВК "Вагнер" у Малі кількість загиблих і поранених може становити 80 осіб. Ще близько 15 "вагнерівців" потрапили в полон. Такі дані наводить Telegram-канал "ДШРГ Русич".

У публікації наводяться слова командира 13-го штурмового загону з позивним "Русич", який нині командує однойменним підрозділом, що воює в Україні. Саме цей загін забезпечував підтримку солдатів малійської хунти в момент, коли вони потрапили в засідку.

"Наразі, за моїми даними, там понад 80 осіб двохсотих унаслідок цієї операції. Понад 15 осіб перебувають у полоні. Це що стосується російських наших товаришів, військовослужбовців, які представляють інтереси Росії", — розповів він.

Зазначимо, що в коментарях раніше видно натяк на причетність до провалу операції "вагнерівців" у Малі керівного складу ПВК і їхньої політики призначення на командні посади людей "без думки, але зручних".

"Події, що відбулися, були очікуваними, і, як ми думаємо, це тільки початок — подібна політика керівництва компанії, на жаль, обертатиметься не успіхом, а втратами", — ідеться в публікації.

За інформацією "Обозревателя", у лавах самих найманців ПВК уже активно обговорюють версію, що 13-й загін могли здати, причому це могли бути або хтось із Міноборони РФ, або представники російської зовнішньої розвідки.

У такому контексті написав і редактор відділу "Військовий Фокус" офіцер запасу Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін. На його думку, контратака туарегів не була випадковістю. Найімовірніше, це була добре спланована операція, внаслідок якої "мисливці і жертви блискавично помінялися місцями".

Нагадаємо, представники малійського повстанського руху CSP-PSD, які взяли в полон кількох бойовиків російської ПВК "Вагнер", запропонували передати їх українській стороні. Повідомлялося, що цей жест спрямований на те, щоб допомогти українським захисникам у боротьбі за справедливість і свободу.