Розгром "вагнерівців" в Малі: в ГУР відповіли, чи допомагали повстанцям-туарегам (відео)

В ГУР вважають спецоперацію туарегів дуже успішною, і що вона матиме негативні наслідки для всієї Росії, а також те, що "продовження буде".

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Повстанці-туареги отримали потрібну "інформацію", яка дозволила їм розгромити колону "вагнерівців" у Малі. Про це в ефірі телемарафону 29 липня заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

За його словами, у ГУР вважають, що це була успішна операція повстанців-туарегів проти угруповання російської ПВК "Вагнер" у Малі, і вона матиме наслідки для всієї Росії.

Андрій Юсов зазначив, що Росія за допомогою "вагнерівців" намагалася розв’язувати свої геополітичні й економічні питання. За його словами, повстанці також отримали "інформацію і не тільки інформацію", яка дозволила їм розгромити "вагнерівців".

"Про деталі ми, безумовно, не будемо зараз говорити, продовження буде", — сказав він.

Юсов додав, що завдяки розгрому ПВК "Вагнер" стало очевидним, що потенціал та можливості Росії згасають.

"І ось сьогодні весь світ бачить, що власне це вже не той потенціал і можливості Росії далеко не ті. А це означає, що нових замовлень і розрахунку на них як на точний інструмент вирішення проблем в регіоні буде менше", — додав він.

Пропозицію одного з повстанців, який запропонував віддати полонених "вагнерівців" Україні, Юсов відмовився коментувати, заявивши, що це "чутлива інформація".

Розгром "вагнерівців" у Малі: що відомо

28 липня стало відомо, що час проведення спільної операції з малійською армією колона найманців ПВК "Вагнер" потрапила в засідку повстанців-туарегів. Їм вдалося розбити колону бронетехніки та підбити вертоліт, який намагався прикрити російських бойовиків. Унаслідок бойового зіткнення загинули щонайменше 20 бойовиків ПВК, серед яких автор телеграм-каналу Grey Zone.

Нинішній розгром колони "вагнерівців" — не лише послаблення ПВК "Вагнер", а й показове приниження групи місцевими повстанцями, вважає військовий оглядач Олександр Коваленко.

У колоні ПВК "Вагнер", яка потрапила в засідку в Малі, перебував один з командирів ПВК Антон Єлізаров з позивним "Лотос". Він очолив ПВК "Вагнер" після авіакатастрофи, в якій загинули засновник компанії Євген Пригожин та керівник ПВК Дмитро Уткін.

Унаслідок зіткнення повстанців-туарегів і бойовиків ПВК "Вагнер" у Малі кількість загиблих і поранених може становити 80 осіб. Ще близько 15 "вагнерівців" потрапили в полон.