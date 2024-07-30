Уничтожение "вагнеровцев" в Мали: РФ может вывести часть войск из Харьковской области, — ISW

Аналитики Института изучения войны предполагают, что Африканскому корпусу может не хватать ресурсов для полной замены "вагнеровцев" в Мали из-за развертывания войск в Украине.

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После потерь, которые понесла частная военная компания "Вагнера" в Мали, вероятно, России потребуется замена боевиков на военнослужащих Африканского корпуса Минобороны РФ, часть которого сейчас находится в Украине. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) за 29 июля.

Министерство обороны России злорадствует потерями ЧВК "Вагнер" в Мали и использует этот инцидент как повод для прекращения их миссии в Сахеле, заменив их подразделениями Африканского корпуса в Мали, Буркина-Фасо и Нигере.

Аналитики предполагают, что Африканский корпус, вероятно, пока не имеет достаточных возможностей для замены "Вагнера", особенно в Мали. Части Африканского корпуса недавно были направлены в Украину для поддержки наступления на севере Харьковской области.

Для замены "Вагнера" после недавних потерь придется передислоцировать некоторые подразделения Африканского корпуса с линии фронта Украины в Мали, что сейчас не является приоритетом для российского военного командования.

Большинство реакций российского информационного пространства на недавнюю засаду туарезских повстанцев на группу Вагнера на севере Мали сосредоточились на предположении, что министерство обороны РФ будет пытаться извлечь выгоду из потерь "Вагнера", подчеркивая постоянное недоверие между МО России и "вагнеровцами" в Сахеле.

Напомним, 28 июля колонна наемников ЧВК "Вагнер" попала в засаду повстанцев-туарегов. По предварительным подсчетам, количество погибших и раненых может составлять 80 человек. Еще около 15 наемников попали в плен.

29 июля проект Gulagu.net сообщил, что ЧВК "Вагнер" выходит из Мали.