Знищення "вагнерівців" у Малі: РФ може вивести частину військ із Харківської області, — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни припускають, що Африканському корпусу може бракувати ресурсів для повної заміни "вагнерівців" в Малі через розгортання військ в Україні.

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Після втрат, які зазнала приватна військова компанія "Вагнера" у Малі, ймовірно, Росії буде потрібна заміна бойовиків на військовослужбовців Африканського корпусу Міноборони РФ, частина якого наразі перебуває в Україні. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 29 липня.

Міністерство оборони Росії зловтішається втратами ПВК "Вагнер" у Малі та використає цей інцидент як привід для припинення їхньої місії в Сахелі, замінивши їх підрозділами Африканського корпусу у Малі, Буркіна-Фасо та Нігері.

Аналітики припускають, що Африканський корпус, ймовірно, наразі не має достатніх можливостей для заміни "Вагнера", особливо в Малі. Частини Африканського корпусу нещодавно були направлені в Україну для підтримки наступу на півночі Харківської області.

Для заміни "Вагнера" після недавніх втрат доведеться передислокувати деякі підрозділи Африканського корпусу з лінії фронту України в Малі, що зараз не є пріоритетом для російського військового командування.

Більшість реакцій російського інформаційного простору на нещодавню засідку туарезьких повстанців на групу Вагнера на півночі Малі зосередилися на припущенні, що міністерство оборони РФ намагатиметься отримати вигоду з втрат "Вагнера", наголошуючи на постійній недовірі між МО Росії та "вагнерівцями" в Сахелі.

Нагадаємо, 28 липня колона найманців ПВК "Вагнер" потрапила в засідку повстанців-туарегів. За попередніми підрахунками, кількість загиблих і поранених може становити 80 осіб. Ще близько 15 найманців потрапили в полон.

29 липня проєкт Gulagu.net повідомив, що ПВК "Вагнер" виходить з Малі.