"Такая значит судьба": СМИ узнали, почему осужденные идут на войну с РФ (видео)

Журналисты "Донбасс. Реалии" проанализировали опыт Украины и РФ, которые начали мобилизировать заключенных.

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В начале июня первые бывшие украинские заключенные уже заканчивали обучение и готовились к отправлению на фронт. В конце июля журналисты "Донбасс. Реалии" пообщались с теми осужденными, кто из тюрьмы согласился вступить в ряды 1-й ОШБ "Да Винчи". И проанализировал опыт Украины и РФ, где также набирали в ряды ВС РФ заключенных из тюрем. Ранее этим занимался Евгений Пригожин, теперь Министерство обороны РФ.

Некоторые бывшие заключенные украинских тюрем уже на фронте. Часть приняла первый бой, но большинство пока обучают на полигонах для ВСУ.

Украинские заключенные в рядах ВСУ

Бывших украинских заключенных объединяет одно: все они добровольцы, то есть в ряды ВСУ согласились вступить по собственному желанию. Что отличает их от тех, кого мобилизовали в России.

Бывшие заключенные в рядах ВСУ

Так, новобранец Александр рассказал, что попал в тюрьму из-за наркотиков и кражи.

"До этого у меня приводов не было. Так вышло, такая значит судьба: чтоб я посидел немного в тюрьме, набрался этого опыта, сейчас на войну… наберусь еще такого опыта. Нормальный будет жизненный багаж", — признался Александр. Мать и жена его решение не поддержали, но он говорит, что пошел воевать, чтобы защитить свою семью и Украину. "Если не я, то кто?" – резюмирует бывший заключенный.

Александр, бывший заключенный Фото: Донбасс Реалии

Еще один новобранец, Владимир, рассказал, что его младший брат уже служит в рядах ВСУ и его решение пойти в армию, в итоге их помирило, хотя ранее они не общались. Владимир признался, что после войны хочет найти девушку и завести семью.

Владимир, бывший заключенный Фото: Донбасс Реалии

Еще один бывший заключенный, Алексей, рассказал, что в ряды ВСУ захотел вступить, когда в Оленевке погиб его брат, попавший в плен на "Азовстали".

Виталий, который также сидел за наркотики, рассказал, что к ним в ОШБ относятся как к обычным новобранцам: обучают и снабжают всей необходимой экипировкой. Единственное, что сложно: физическая подготовка. Потому что он, по своим же словам, "засиделся в тюрьме".

Кроме стандартного обучения на специальность стрелок в батальоне еще месяц с новобранцами будут работать по собственной программе: учить нюансам инженерии, борьбе с дронами и другим навыком необходимым в современной войне.

Бывшие заключенные проходят обучение Фото: Донбасс Реалии

Командует этой спецротой боец с позывным "Палкин", военнослужащий с многолетним опытом. Он говорит, что воспринимает их как обычных бойцов.

"Когда начнем воевать, там и увидим. Время покажет. Они все мотивированы, хотят воевать, но пока еще не знаю, что такое война. Вы ж на полигоне не отрежете соседу ногу, чтоб показать ему, что такое война и не кинете боевую гранату. Уже в боях они поймут, что такое война. Это не романтика, не весело и не круто. Это страшно. Все боятся, но боятся по-разному", — отмечает командир. Еще один боец ОШБ с позывным "Танцор" отмечает, что за бывшими заключенными присматривают, но как за любыми другими новобранцами.

В Украине стать военнослужащими заключенным разрешили в мае. Многие называют этот закон о мобилизации осужденных, но речь идет о службе по контракту до конца войны после условно-досрочного освобождения. Процедура добровольная и в министерстве юстиции рассказали, что 5846 заключенных подали такие заявления и 3554 уже в армии. Около 2000 – это те, кто в процессе оформления документов.

Также в Министерстве юстиции отметили, что количество заключенных оказалось больше, чем ожидалось. Многие согласились вступить в ряды ВСУ, чтобы снять клеймо осужденного и вернуться домой "ветераном, а не тем, кто сидел".

Бывшие заключенные проходят обучение Фото: Донбасс Реалии

Сами бывшие заключенные говорят, что у них спрашивали не принимают ли они наркотики, в какой физической находятся и готовы ли обучаться. Им подробно рассказывали, что такое служба в армии и что их ждет. Вербовкой занимались военные, которые рассказывали о собственном опыте.

Как вербовали и вербуют заключенных в России

Журналисты отмечают, что рекрутинг заключенных в Украине неизбежно сравнивали с вербовкой заключенных в РФ. И подход разнится даже в количестве. Только Евгений Пригожин завербовал около 48 тысяч человек. И почти все они погибли. Об этом рассказал журналист российского издания "Медиазона" Дмитрий Трещанин. По его словам, они отслеживали ситуацию и зачастую заключенные погибали уже через неделю.

Дмитрий Трещанин о количестве погибших заключенных в РФ Фото: Донбасс Реалии

Новое о вербовке заключенных в России также сообщил россиянин, который попал в украинский плен буквально считанные дни назад.

Андрей, бывший заключенный, а теперь пленный рассказал, что он сидел в Красноярской колонии. Контракт с Минобороны РФ он подписал 8 июня и меньше, чем через месяц попал в плен на Покровском направлении.

По его словам, набирали всех желающих. Сам он честно признался, что принимал наркотики, но вербовщиков это не смутило. Мотивацией для него стали деньги.

"Вербовщики приезжают едва ли не каждый месяц. 2 года не собирался, даже мысли не было о войне. Ну в лагере народу все меньше и меньше становилось. На войну не отправляли только осужденных за педофилию и ВИЧ-инфицированных. Желающие кончились за 2 года. Тогда администрация начала создавать, как сказать, условия потяжелее", — рассказал Андрей. По его словам, уже завербованные заключенные тоже агитировали: звонили на переданные в тюрьму телефоны и рассказывали, что на войне они "ни в чем себе не отказывают".

Дмитрий Трещанин отмечает, что в РФ было завербовано около 100 тысяч заключенных. Из них 50 тысяч завербовал Евгений Пригожин, еще 50 тысяч – Минобороны РФ. Всего в колониях содержалось около 450 тысяч заключенных.

Евгений Пригожин первым стал вербовать заключенных в РФ Фото: Скриншот

"Сколько еще из 350 тысяч вербуемы, мы не знаем", — говорит Трещанин, отмечая, что многим задержанным в России еще на стадии следствия предлагают подписать контракт.

Первый бой бывших украинских заключенных

Первыми официальными кадрами участия бывших заключенных непосредственно в боях стало видео 47-й бригады, того, как батальон "Шквал" на Покровском направлении защищает посадку при поддержке "Брэдли".

"От украинских осужденных не скрывали — все они идут в пехоту. А это, наверное, самое тяжелое в армии", — отмечает журналист. И хотя украинские масштабы не сравнить с российским массовым привлечением людей из тюрем, но даже несколько тысяч мотивированных бойцов – это весомое подспорье для ВСУ.

Напомним, 8 мая Верховная Рада одобрила законопроект №11079-1, который позволяет определенным категориям заключенных мобилизоваться в ряды ВСУ.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что потенциально в Силы обороны могут мобилизовать от 15 до 20 тысяч осужденных.