Ключевой город: РФ мешает ВСУ готовиться к контрнаступлению и хочет захватить Покровск, — CNN

По данным журналистов, Украина и западные союзники обеспокоены продвижением оккупантов на Донбассе. Это создает угрозу и для других населенных пунктов региона, которые отвечают за снабжение Сил обороны.

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Россияне дальше давят на украинские позиции на Донбассе и сейчас могут продвигаться к ключевому городу на востоке страны. Об этом говорится в материале CNN.

Журналисты отмечают, что речь идет про город Покровск, потеря которого может поставить под угрозу всю стратегическую линию снабжения Сил обороны. ВС РФ месяцами работали над этим вопросом и растягивали украинских военных по всей линии фронта, пытаясь захватить как можно больше земель еще до того, как начнутся поставки западного вооружения и усиление мобилизации даст эффект.

Сначала достижения противника могли быть постепенные, после чего российские оккупанты якобы стремительно начали движение к Покровску Донецкой области. Это обеспокоило как Украину, так и западных союзников, продолжают журналисты.

Россия продолжает давить на Покровск всеми силами Фото: DeepStateMAP

Сам президент Украины Владимир Зеленский в одном из своих обращений заявил, что ситуация на этом направлении действительно сложная и бойцы ВСУ ежедневно вынуждены сталкиваться с такими реалиями.

"Именно на Покровском направлении за эти недели больше всего российских штурмов – именно там самые большие атаки врага, и каждый, кто останавливает эти российские удары и уничтожает этот российский наступательный потенциал, выполняет одну из важнейших задач в этой войне", – заявил Владимир Зеленский.

А вот в американском Институте изучения войны (ISW) перед этим писали, что ВС РФ находились всего в 20 км от Покровска и продолжают проводить интенсивные действия для захвата города.

Этот небольшой город Донбасса, в котором до начала боевых действий проживало около 60 тысяч человек, является сейчас ключевым узлом для украинских военных благодаря легкому доступу в другой город — Константиновка. Это еще один военный центр украинской стороны.

Константиновка является самой южной частью полосы из четырех украинских городов – Дружковки, Краматорска и Славянска – которые образуют остров обороны Украины в регионе, поэтому любое продвижение российских войск в сторону Константиновки вызывает беспокойство.

В CNN подытожили, что если планы ВС РФ по захвату Покровска будут реализованы, тогда Украину могут ждать последствия. Сейчас оккупанты вынуждают Силы обороны тратить все усилия на оборонную операцию, а не подготовку к контрнаступлению.

Напомним, 30 июля сообщалось, что РФ уменьшила количество штурмов под Покровском и офицер рассказал об изменениях на фронте. Российские военные коварны и всегда ищут слабые места для концентрации своих сил. Однако украинские военные наносят потери врагу в живой силе и технике, рассказал офицер 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.