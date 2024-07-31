Ключове місто: РФ заважає ЗСУ готуватися до контрнаступу і хоче захопити Покровськ, — CNN

За даними журналістів, Україна і західні союзники стурбовані просуванням окупантів на Донбасі. Це створює загрозу і для інших населених пунктів регіону, які відповідають за постачання Сил оборони.

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Росіяни далі тиснуть на українські позиції на Донбасі і зараз можуть просуватися до ключового міста на сході країни. Про це йдеться в матеріалі CNN.

Журналісти зазначають, що йдеться про місто Покровськ, втрата якого може поставити під загрозу всю стратегічну лінію постачання Сил оборони. ЗС РФ місяцями працювали над цим питанням і розтягували українських військових по всій лінії фронту, намагаючись захопити якомога більше земель ще до того, як почнуться поставки західного озброєння і посилення мобілізації дасть ефект.

Спочатку досягнення противника могли бути поступові, після чого російські окупанти нібито стрімко почали рух до Покровська Донецької області. Це стурбувало як Україну, так і західних союзників, продовжують журналісти.

Росія продовжує тиснути на Покровськ усіма силами Фото: DeepStateMAP

Сам президент України Володимир Зеленський в одному зі своїх звернень заявив, що ситуація на цьому напрямку справді складна і бійці ЗСУ щодня змушені стикатися з такими реаліями.

"Саме на Покровському напрямку за ці тижні найбільше російських штурмів — саме там найбільші атаки ворога, і кожен, хто зупиняє ці російські удари і знищує цей російський наступальний потенціал, виконує одне з найважливіших завдань у цій війні", — заявив Володимир Зеленський.

А ось в американському Інституті вивчення війни (ISW) перед цим писали, що ЗС РФ перебували всього за 20 км від Покровська і продовжують проводити інтенсивні дії для захоплення міста.

Це невелике місто Донбасу, в якому до початку бойових дій проживало близько 60 тисяч осіб, є зараз ключовим вузлом для українських військових завдяки легкому доступу до іншого міста — Костянтинівки. Це ще один військовий центр української сторони.

Костянтинівка є найпівденнішою частиною смуги з чотирьох українських міст — Дружківки, Краматорська та Слов'янська — які утворюють острів оборони України в регіоні, тому будь-яке просування російських військ у бік Костянтинівки викликає занепокоєння.

У CNN підсумували, що якщо плани ЗС РФ щодо захоплення Покровська будуть реалізовані, тоді на Україну можуть чекати наслідки. Зараз окупанти змушують Сили оборони витрачати всі зусилля на оборонну операцію, а не підготовку до контрнаступу.

Нагадаємо, 30 липня повідомлялося, що РФ зменшила кількість штурмів під Покровськом і офіцер розповів про зміни на фронті. Російські військові підступні та завжди шукають слабкі місця для концентрації своїх сил. Однак українські військові завдають втрат ворогу в живій силі та техніці, розповів офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.