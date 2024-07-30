РФ зменшила кількість штурмів під Покровськом: офіцер розповів про зміни на фронті (карта)

Російські військові підступні та завжди шукають слабкі місця для концентрації своїх сил. Проте українці завдають втрат ворогу в живій силі та техніці, розповів офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.

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На Донбасі одним із найгарячіших напрямків є Покровський. За словами офіцера 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергія Цехоцького, у ворога немає великих просувань. Про це він повідомив в ефірі "Еспресо".

"Покровський і Курахівський напрямки, мабуть, на сьогодні найгарячіші, але не хотів би знижувати градус по всіх інших напрямках", — сказав Сергій Цехоцький.

Він наголосив, що окупанти підступні та завжди шукають слабкі місця для концентрації своїх сил. За довгий період часу після тривалих піхотних штурмів минулої суботи та неділі відбувалися потужні наступи з використанням техніки на Покровському напрямку.

Проте українські бійці за два дні знищили та пошкодили близько 39 ворожих машин та ліквідували 206 російських військових. У результаті у ворога немає великих просувань. Зокрема за сьогоднішній ранок 30 липня ворог практично не проводив штурмових дій.

Ситуація на Покровському напрямку: що говорять у Генштабі ЗСУ

У Генштабі ЗСУ розповіли, що на Покровському напрямку українські військові зупинили за добу 52 ворожі наступи. Противник атакував у районах десяти населених пунктів, зокрема, найактивнішим ворог був поблизу Новоолександрівки, Желанного та Прогреса. Так, окупанти діяли за значної підтримки бомбардувальної та штурмової авіації.

Нагадаємо, 30 липня аналітики DeepState розповіли, що ЗС РФ просунулися біля семи населених пунктів на Покровському та Торецькому напрямках. У Генштабі ЗСУ розповіли, що найбільшу активність ворог проявив на Покровському напрямку 29 липня.

28 липня речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук повідомив, що найважча ситуація на Покровському напрямку. Так, противник намагається просуватися з використанням авіації.