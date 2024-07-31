РФ разместила три подводные лодки в Черном море: эксперты говорят о новой тактике

Западные обозреватели отметили, что массовый выход российских субмарин в акватории Черного моря является частью более широкой операции, которая может включать высадку десанта.

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Командование ВМФ России 30 июля вывело из порта "Новороссийск" в Черное море три подводные лодки с крылатыми ракетами "Калибр". Это вызвало предположения украинских военных аналитиков о возможной новой морской стратегии Москвы в черноморском регионе, сообщает Army Recognition.

Ситуацию прокомментировал спикер Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, который подтвердил сообщения об усилении российской военно-морской активности. Он отметил, что это первый случай развертывания Россией трех подводных лодок с крылатыми ракетами, которые могут действовать как в Азовском, так и в Черном морях.

Обозреватели в свою очередь отметили количество "Калибров" на борту российских субмарин, каждая из которых может нести до 8 крылатых ракет. Это любопытно на фоне относительной пассивности российского флота в последнее время из-за систематических атак украинских надводных беспилотников.

Версии аналитиков

Между тем нынешнее развертывание включает усовершенствованные подводные лодки проекта 636.3 класса "Варшавянка", которые активно использовались для запуска крылатых ракет "Калибр" по украинским целям. Эти подводные лодки действуют как из Севастополя, так и из Новороссийска, обеспечивая безопасность и перезарядку.

Необычный массовый выход этих подводных лодок с базы в Новороссийске вызвал несколько гипотез. Некоторые аналитики предполагают, что это могут быть учения для проверки готовности экипажа или меры предосторожности против потенциальных угроз со стороны украинских морских беспилотников.

Также существует версия, что эти передвижения являются частью более широкой операции, которая может включать высадку десанта с целью создания сухопутного моста в поддерживаемый Россией регион Приднестровья в Молдове. Однако, учитывая неудачи, с которыми столкнулись российские войска, такая операция представляется менее вероятной, подытожили обозреватели.

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Ранее сообщалось, что российские подводные лодки класса "Варшавянка" покинули доки в Новороссийске. Западные обозреватели отметили, что ВМФ России изменил свою схему в Новороссийске, переместив боевые корабли с причалов военно-морской базы на позиции в бухте.