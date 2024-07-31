РФ розмістила три підводні човни в Чорному морі: експерти говорять про нову тактику

Західні оглядачі зазначили, що масовий вихід російських субмарин в акваторії Чорного моря є частиною ширшої операції, яка може включати висадку десанту.

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Командування ВМФ Росії 30 липня вивело з порту "Новоросійськ" у Чорне море три підводні човни з крилатими ракетами "Калібр". Це викликало припущення українських військових аналітиків про можливу нову морську стратегію Москви в чорноморському регіоні, повідомляє Army Recognition.

Ситуацію прокоментував речник Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, який підтвердив повідомлення про посилення російської військово-морської активності. Він зазначив, що це перший випадок розгортання Росією трьох підводних човнів із крилатими ракетами, які можуть діяти як в Азовському, так і в Чорному морях.

Оглядачі зі свого боку відзначили кількість "Калібрів" на борту російських субмарин, кожна з яких може нести до 8 крилатих ракет. Це цікаво на тлі відносної пасивності російського флоту останнім часом через систематичні атаки українських надводних безпілотників.

Версії аналітиків

Нинішнє розгортання охоплює вдосконалені підводні човни проєкту 636.3 класу "Варшав'янка", які активно використовувалися для запуску крилатих ракет "Калібр" по українських цілях. Ці підводні човни діють як із Севастополя, так і з Новоросійська, гарантуючи безпеку та перезаряджання.

Незвичайний масовий вихід цих підводних човнів із бази в Новоросійську викликав кілька гіпотез. Деякі аналітики припускають, що це можуть бути навчання для перевірки готовності екіпажу або запобіжні заходи проти потенційних загроз з боку українських морських безпілотників.

Також є версія, що ці пересування є частиною ширшої операції, яка може передбачати висадку десанту з метою створення сухопутного мосту в підтримуваний Росією регіон Придністров'я в Молдові. Однак, з огляду на невдачі, з якими зіткнулися російські війська, така операція видається менш імовірною, підсумували оглядачі.

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Раніше повідомлялося, що російські підводні човни класу "Варшав'янка" покинули доки в Новоросійську. Західні оглядачі зазначили, що ВМФ Росії змінив свою схему в Новоросійську, перемістивши бойові кораблі з причалів військово-морської бази на позиції в бухті.