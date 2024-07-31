Бои на подступах к Торецку: как враг пытается зайти в город (карта)

Во время атак российские военные используют большое количество пехоты. Плотная застройка Северного и Железного играет врагу на руку, отметил соучредитель DeepState Роман Погорелый.

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Линия боевого столкновения проходит на подступах к Торецку Донецкой области. По словам соучредителя DeepState Романа Погорелого, в Северном и Железном расположены терриконы, их оккупанты будут пытаться захватить. Об этом он сообщил в эфире "Эспрессо".

Он отметил, что бои продолжаются на подступах к Торецку в Железном и Северном.

"Враг пытается подобраться к самому Торецку, чтобы зайти туда", — сказал Роман Погорелый.

Он отметил, что для этого оккупанты используют много пехоты, также на руку им играет плотная застройка этих населенных пунктов. Тогда как работа по выявлению и уничтожению противника является чрезвычайно сложной, украинские бойцы работают 24/7 беспилотниками, артиллерией и техникой.

Погорелый отметил, что в Северном и Железном расположены терриконы, которые оккупанты будут пытаться захватить для дальнейшего продвижения к Торецку. Поскольку в городе есть пункты наблюдения и средства поражения. Сейчас возросла интенсивность обстрелов из-за подтягивания дополнительных сил и активной работы артиллерии и вражеской авиации, вся агломерация вокруг Торецка "стирается". В результате удерживать эти районы чрезвычайно сложно, россияне применяют тактику уничтожения всего на своем пути, чтобы заходить на руины и продолжать свое движение.

Что происходит в районе Торецка

Напомним, 30 июля аналитики DeepState сообщили, что российские военные могут сосредоточить свои основные силы для захвата терриконов шахты имени Артема и шахты "Северная" вблизи Торецка. После этого враг попытается войти в город, ведь контроль над отвалами даст значительное преимущество.

В тот же день руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко сообщил, что ВС РФ не вошли в Торецк. Однако ранее в населенный пункт пытались проникнуть вражеские ДРГ.