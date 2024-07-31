Бої на підступах до Торецька: як ворог намагається зайти в місто (карта)

Під час атак російські військові використовують велику кількість піхоти. Щільна забудова Північного та Залізного грає ворогу на руку, зауважив співзасновник DeepState Роман Погорілий.

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Лінія бойового зіткнення проходить на підступах до Торецька Донецької області. За словами співзасновника DeepState Романа Погорілого, в Північному та Залізному розташовані терикони, їх окупанти намагатимуться захопити. Про це він повідомив в ефірі "Еспресо".

Він зауважив, що бої тривають на підступах до Торецька в Залізному та Північному.

"Ворог намагається підібратися до самого Торецька, щоб зайти туди", — сказав Роман Погорілий.

Він зауважив, що для цього окупанти використовують багато піхоти, також на руку їм грає щільна забудова цих населених пунктів. Тоді як робота з виявлення та знищення противника є надзвичайно складною, українські бійці працюють 24/7 безпілотниками, артилерією та технікою.

Погорілий зазначив, що в Північному та Залізному розташовані терикони, які окупанти намагатимуться захопити для подальшого просування до Торецька. Наразі зросла інтенсивність обстрілів через підтягнення додаткових сил і активну роботу артилерії та ворожої авіації, вся агломерація навколо Торецька "стирається". В результаті утримувати ці райони надзвичайно складно, росіяни застосовують тактику знищення всього на своєму шляху, аби заходити на руїни та продовжувати свій рух.

Що відбувається у районі Торецька

Нагадаємо, 30 липня аналітики DeepState повідомили, що російські військові можуть зосередити свої основні сили для захоплення териконів шахти імені Артема та шахти "Північна" поблизу Торецька. Після цього ворог спробує увійти в місто, адже контроль над відвалами дасть значну перевагу.

Того ж дня керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко повідомив, що ЗС РФ не увійшли в Торецьк. Проте раніше в населений пункт намагалися проникнути ворожі ДРГ.