Нью-Йорк "ни на что не влияет": куда идут ВС РФ в Донецкой области, — боец ВСУ (карты)

Доброволец Кирилл Сазонов предупредил, что Украина рискует "остаться без Донбасса". По его словам, если врагу удастся воплотить свой план, он отрежет защитников от соседних группировок.

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Российские войска продвигаются в Донецкой области, но оккупации Нью-Йорка будет недостаточно даже для пропаганды. Враг на самом деле реализует значительно более масштабный план. Об этом в эфире "Ранок.LIVE" 31 июля рассказал доброволец спецподразделения "Гром", военнослужащий Вооруженных сил Украины Кирилл Сазонов.

Он описал ситуацию на востоке как "очень тяжелую". ВС РФ стремятся полностью оккупировать Донецкую область. Враг продвигается к Торецку, в "полуразрушенном" Нью-Йорке продолжаются уличные бои. Однако в случае вражеского прорыва Силам обороны придется отходить, чтобы не попасть в котел.

Военный объяснил, что если оккупанты не будут держать фланги, защитники могут срезать выступление в Нью-Йорке. По его словам, сейчас одна-две "свежие бригады" с любой из сторон могли бы изменить ситуацию, но резервов нет.

Упомянутые населенные пункты на карте боевых действий Фото: Deep State

Кроме того, ВС РФ пытаются срезать украинские позиции в районе Клещиевки и Андреевки. Доброволец заверил, что особых успехов они не имеют.

"Вся Донецкая область — это очень-очень "горячий" регион. Но самое главное для противника — это направление на Покровск, точнее, на трассу Покровск-Константиновка", — объяснил Сазонов.

Он подчеркнул, что захват конкретного населенного пункта — не конечная цель оккупантов.

"Взятие Нью-Йорка — что оно ему даст? Небольшой кишлак, который ни на что не влияет. Так же с Часиком (то есть Часовым Яром, — ред.). Это тоже: прорыва фронта нет, котла нет. Да, подвинулись назад, на другие позиции наши войска, как в таком раскладе, и все — ни о чем. Это даже для пропаганды ни о чем", — уточнил военнослужащий.

Он отметил, что ВС РФ стремятся перерезать трассу Покровск-Константиновка. Если же они смогут продвинуться на Лиманском направлении, противники могут выйти на трассу, которая идет через Константиновку, Дружковку, Краматорск и Славянск до Харьковской области. Это позволило бы врагу обрезать логистику ВСУ от Харьковской и Запорожской группировок.

Упомянутые населенные пункты на карте боевых действий Фото: Deep State

"Это угроза большого окружения, угроза потери Донецкой области. Конечно, наш Генштаб это по картам видит, ОСГВ "Хортица" это видит. И на Лимане у них нет никаких продвижений сейчас, только на Покровском направлении. Но, мне кажется, такая большая цель — для врага очень соблазнительная, и он делает все, чтобы туда выйти", — заявил Сазонов.

Он отметил, что ВСУ нужны резервы. По его словам, без дополнительных сил "можем остаться без Донбасса" — ситуация слишком тяжелая, и воинам не хватает подкреплений.

"Нам нужны люди, нам нужны деньги, нам нужно оружие", — добавил доброволец.

Комментарий Кирилла Сазонова о ситуации в Донецкой области — с 1:17:34

Напомним, боец 68 ОЕБр "Рено" рассказал о тактике продвижения ВС РФ на Покровском направлении. По его словам, враг обнаружил слабое место и пользуется этим для движения вперед.

В СМИ сообщили, что уже с 3 августа в Донецкой области начнут действовать новые карательные меры. У жителей одного из городов будут забирать детей через суд.