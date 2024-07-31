Электронный и бумажный "военный билет" имеют одинаковую юридическую силу, — Минобороны

Электронный военно-учетный документ смогут считать работники ТЦК или Нацполиции, пояснили в ведомстве. Работодатели также могут использовать такие документы для бронирования работников.

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Наличие у гражданина военно-учетного документа в соответствующем приложении мобильного телефона или в виде распечатанного документа с QR-кодом, является равнозначным "оригинальному" документу в бумажной форме, поскольку все они имеют одинаковую юридическую силу. Об этом сообщает Директорат цифровой трансформации в сфере обороны Министерства обороны.

Отмечается, что военно-учетный документ в электронной форме (е-ВУД) позволяет уполномоченным работникам территориальных центров комплектации, Национальной полиции и Госпогранслужбы считывать его с помощью средств, на которых может быть установлено приложение "Резерв+" и которые имеют камеру.

Работодатели при формировании списков военнообязанных, которые предлагаются к бронированию на период мобилизации и на военное время, также могут использовать военно-учетные документы работников в электронной форме. Для этого военнообязанный может предоставлять работодателю свой военно-учетный документ как в бумажной форме, в том числе распечатанный, так и в электронном виде.

Фокус писал, что украинцы могут получить свой военно-учетный документ с QR-кодом в "Дії". Формирование онлайн-документа занимает всего 10 минут. Но его не получат те, о ком не хватает данных в реестре "Оберіг".

Напомним, представитель Полтавского областного ТЦК Роман Истомин предупредил, что после 16 июля украинцы смогут получать повестки по почте и ставить там свою подпись будет необязательно.