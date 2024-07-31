Електронний та паперовий "військовий квиток" мають однакову юридичну силу, – Міноборони

Електронний військово-обліковий документ зможуть зчитати працівники ТЦК чи Нацполіції, пояснили у відомстві. Роботодавці також можуть використовувати такі документи для бронювання працівників.

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Наявність у громадянина військово-облікового документа у відповідному застосунку мобільного телефону або у вигляді роздрукованого документа з QR-кодом, є рівнозначним "оригінальному" документу у паперовій формі, оскільки усі вони мають однакову юридичну силу. Про це повідомляє Директорат цифрової трансформації у сфері оборони Міністерства оборони.

Зазначається, що військово-обліковий документ в електронній формі (є-ВОД) дозволяє уповноваженим працівникам територіальних центрів комплектації, Національної поліції та Держприкордонслужби зчитувати його за допомогою засобів, на яких може бути встановлений застосунок "Резерв+" та які мають камеру.

Роботодавці при формуванні списків військовозобов'язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час, також можуть використовувати військово-облікові документи працівників у електронній формі. Для цього військовозобов’язаний може надавати роботодавцю свій військово-обліковий документ як у паперовій формі, у тому числі роздрукований, так і в електронному вигляді.

Фокус писав, що українці можуть отримати свій військово-обліковий документ з QR-кодом у "Дії". Формування онлайн-документа займає лише 10 хвилин. Але його не отримають ті, про кого бракує даних у реєстрі "Оберіг".

Нагадаємо, речник Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін попередив, що після 16 липня українці зможуть отримувати повістки поштою і ставити там свій підпис буде необов’язково.