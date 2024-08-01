РФ пыталась побороть коррупцию с помощью войны в Украине: детали от британской разведки

По информации аналитиков, в оборонной промышленности россиян проблемы с коррупцией были постоянно. После февраля 2022 года ее пытались подавить, ведь военная кампания является дорогостоящей.

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В РФ якобы продолжают бороться с коррупцией, однако реальные шаги маловероятны. Война против Украины стала одним из методов противника. Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Великобритании.

Аналитики напомнили, что 26 июля был арестован бывший министр обороны России Дмитрий Булгаков, которого обвиняют в коррупции. Он занимал свою должность в период с 2008 по 2022 год.

"По данным российских СМИ, обвинения связаны с закупкой непригодного для употребления в пищу продовольствия для военнослужащих, которое, тем не менее, приобреталось Министерством обороны России по завышенным ценам, предположительно в обмен на взятки тогдашнему заместителю министра обороны Булгакову", — говорится в сообщении.

В британской разведке рассказали, как РФ якобы пытается бороться с коррупцией Фото: Минобороны Великобритании

В британской разведке также отметили, что коррупция на территории России является постоянным явлением, особенно когда речь идет про оборонную промышленность.

В то же время, в Кремле терпят это явление в определенных пределах, пока вовлеченные в это лица пользуются необходимым уровнем политического покровительства.

Нынешний министр обороны Андрей Белоусов якобы пытается ограничить коррупционную практику, однако все равно маловероятно, что он сможет или захочет избавиться от нее полностью.

"Полномасштабная война в Украине привела к подавлению коррупции как в практическом смысле, чтобы сократить бюджетные растраты во время очень дорогостоящей военной кампании, так и потому, что политические покровители, такие как бывший министр обороны Сергей Шойгу, потеряли прямое влияние на процессы закупок", — подытожили в Минобороны Великобритании.

Напомним, 23 апреля сообщалось, что в России задержали заместителя бывшего министра обороны Сергея Шойгу, ведь он вымогал взятку в особо крупных размерах. По данным росСМИ, после полномасштабного вторжения в Украину заместитель тогдашнего министра обороны РФ Тимур Иванов отвечал за проект по "восстановлению" оккупированного города Мариуполь.