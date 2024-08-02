Российской армии не хватает РСЗО: в ISW рассказали, как ВС РФ адаптируют морские бомбометы

Систему, которая предназначена для уничтожения подводных лодок, оккупанты устанавливают на боевую бронированную машину МТ-ЛБ. В ISW считают, что такие действия россиян обусловлены дефицитом реактивных систем залпового огня.

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Вооруженные силы Российской Федерации продолжают модифицировать противокорабельные ракетные установки для использования против наземных целей в Украине. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

1 августа одна из бригад, действующая на Харьковском направлении, опубликовала кадры удара беспилотника по российскому противолодочному ракетному комплексу РБУ-6000 "Смерч-2". Он был установлен на боевую бронированную машину МТ-ЛБ.

По данным украинских источников, российские войска начали устанавливать корабельные пусковые установки на шасси бронетранспортеров из-за дефицита реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Аналитики ISW отметили, что один из российских военных блогеров утверждал, что ВС РФ недавно начали устанавливать пусковые установки "Смерч-2" на шасси танков Т-72Б.

РБУ-6000 — это советский морской бомбомет со стационарной наводной в двух плоскостях установкой с двенадцатью радиально расположенными стволами. Система предназначена для уничтожения торпед и подводных лодок.

Напомним, 1 августа OSINT-аналитик Дэвид Экс писал, что в Харьковской области оператор БпЛА 3-й штурмовой бригады заметил цель и предположил, что это реактивная система залпового огня "Буратино". Однако подлетев ближе, он понял, что это корпус старого Т-72Б и установка для противолодочных ракет РБУ-6000 "Смерч-2".

23 июля бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады ВСУ уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Тор" на "Донбасс-Арене".