Російській армії бракує РСЗВ: в ISW розказали, як ЗС РФ адаптовують морські бомбомети

Систему, яка призначена для знищення підводних човнів, окупанти встановлюють на бойову броньовану машину МТ-ЛБ. В ISW вважають, що такі дії росіян зумовлені дефіцитом реактивних систем залпового вогню.

Related video

Збройні сили Російської Федерації продовжують модифікувати протикорабельні ракетні установки для використання проти наземних цілей в Україні. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

1 серпня одна з бригад, що діє на Харківському напрямку, опублікувала кадри удару безпілотника по російському протичовновому ракетному комплексу РБУ-6000 "Смерч-2". Він був встановлений на бойову броньовану машину МТ-ЛБ.

За даними українських джерел, російські війська почали встановлювати корабельні пускові установки на шасі бронетранспортерів через дефіцит реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

Аналітики ISW зазначили, що один із російських військових блогерів стверджував, що ЗС РФ нещодавно почали встановлювати пускові установки "Смерч-2" на шасі танків Т-72Б.

РБУ-6000 — це радянський морський бомбомет зі стаціонарною навідною у двох площинах установкою з дванадцятьма радіально розташованими стволами. Система призначена для знищення торпед і підводних човнів.

Нагадаємо, 1 серпня OSINT-аналітик Девід Екс писав, що у Харківській області оператор БпЛА 3-ї штурмової бригади помітив ціль і припустив, що це реактивна система залпового вогню "Буратіно". Однак, підлетівши ближче стало зрозуміло, що це корпус старого Т-72Б і установка для протичовнових ракет РБУ-6000 "Смерч-2".

23 липня бійці 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади ЗСУ знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Тор" на "Донбас-Арені".