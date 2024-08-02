Украинский БпЛА "Вампир" разрушил укрепления оккупантов возле Кременной, — ГПСУ (видео)

Пограничники комендатуры быстрого реагирования выследили несколько вражеских укреплений в Серебрянском лесу, а ночью с помощью украинского гексакоптера "Вампир" уничтожили их.

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Украинские пограничники из бригады "Месть" с помощью БпЛА украинского производства Vampire разрушили российские укрепления возле Серебрянского леса, недалеко от Кременной. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

В ГПСУ показали эффектное видео, как украинский дрон сделал несколько сбросов на укрытие оккупантов.

3 пограничный отряд имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса на Facebook-странице подробнее рассказал об уничтожении позиций оккупантов в Серебрянском лесу. Отмечается, что это работа ночных ударных БпЛА.

"Ряд вражеских укреплений разрушили операторы тяжелого бомбера "Вампир" в районе Серебрянского леса неподалеку Кременной. Работа пограничников комендатуры быстрого реагирования "Aut nos aut nullus!" — Или мы, или никто!", — сообщили пограничники.

Что известно о дронах Vampire и их характеристиках?

Vampire — это украинские дроны, часть деталей которых изготавливают с помощью 3D-печати, что снижает их стоимость. Vampire является большим гексакоптером, способным поднимать полезную нагрузку до 15 кг на высоту до 400 метров.

Дрон Вампир Фото: Скриншот

Характеристики дронов Vampire:

Дальность полета — 10 км.

Дальность связи — 6 км.

Высота полета — 400 м.

С полной нагрузкой дрон может развивать скорость до 40 км/ч, если без нагрузки — до 80 км/ч. Время полета составляет 37 мин. без нагрузки, 23 мин. с 10 кг веса. Такие дроны могут сбрасывать термобарические, кумулятивные и осколочно-фугасные боеприпасы.

Напомним, что в течение июля Украина больше раз запускала беспилотные летательные аппараты для атак по территории России, чем оккупанты использовали БпЛА типа Shahed.

Также 1 августа министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Украина впервые объявила тендер на закупку FPV-дронов отечественного производства через электронную платформу Prozorro.