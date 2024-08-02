Український БпЛА "Вампір" зруйнував укріплення окупантів біля Кремінної, — ДПСУ (відео)

Прикордонники комендатури швидкого реагування вистежили кілька ворожих укріплень у Серебрянському лісі, а вночі за допомогою українського гексакоптера "Вампір" знищили їх.

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Українські прикордонники з бригади "Помста" за допомогою БпЛА українського виробництва Vampire зруйнували російські укріплення біля Серебрянського лісу, що неподалік Кремінної. Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

У ДПСУ показали ефектне відео, як український дрон зробив кілька скидів на укриття окупантів.

3-й прикордонний загін імені Героя України полковника Євгенія Пікуса на Facebook-сторінці детальніше розповів про знищення позицій окупантів у Серебрянському лісі. Наголошується, що це робота нічних ударних БпЛА.

"Низку ворожих укріплень зруйнували оператори важкого бомбера "Вампір" в районі Серебрянського лісу неподалік Кремінної. Робота прикордонників комендатури швидкого реагування "Aut nos aut nullus! – Або ми, або ніхто!", — розповіли прикордонники.

Що відомо про дрони Vampire та їхні характеристики?

Vampire — це українські дрони, частину деталей яких виготовляють за допомогою 3D-друку, що знижує їхню вартість. Vampire є великим гексакоптером, здатним підіймати корисне навантаження до 15 кг на висоту до 400 метрів.

Дрон Vampire Фото: Скриншот

Характеристики дронів Vampire:

Дальність польоту — 10 км.

Дальність зв'язку — 6 км.

Висота польоту — 400 м.

З повним навантаженням дрон може розвивати швидкість до 40 км/год, якщо без навантаження — до 80 км/год. Час польоту становить 37 хв. без навантаження, 23 хв. з 10 кг ваги. Такі дрони можуть скидати термобаричні, кумулятивні та осколково-фугасні боєприпаси.

Нагадаємо, що протягом липня Україна більше разів запускала безпілотні літальні апарати для атак по території Росії, ніж окупанти використовували БпЛА типу Shahed.

Також 1 серпня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що Україна вперше оголосила тендер на закупівлю FPV-дронів вітчизняного виробництва через електронну платформу Prozorro.