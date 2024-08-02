Россия ударила БпЛА по автобусу с гражданскими на Харьковщине: много раненых

Российские военные запустили дрон утром 2 августа по Дергачевской громаде, когда люди ехали на работу.

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Российские оккупанты нанесли очередной удар по Харьковской области. Около 09:00 пятницы, 2 августа, враг запустил дрон по автобусу с людьми в Дергачах, сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

По его словам, пострадали шесть гражданских лиц, которые находились в автобусе. В среднем состоянии тяжести находятся пять человек, еще один человек — в тяжелом.

"Все пострадавшие — работники-строители. На месте работают правоохранители и экстренные службы", — говорится в сообщении Синегубова.

Кроме этого, по словам Синегубова, на Харьковском направлении враг трижды штурмовал позиции украинских подразделений в районах Тихого и Волчанска, но успехов не добился. Возле Волчанска продолжается еще один бой. Также боевые столкновения продолжались возле Андреевки, Стельмаховки и Песчаного. Оккупанты атаковали укрепления ВСУ и на Купянском направлении.

В результате российских обстрелов из РСЗО в Куриловской территориальной громаде горела сухая трава на площади 2 га. Россияне обстреляли из минометов Купянск, в результате чего поврежден частный дом, крыша и окна.

Напомним, что в конце июля российские оккупационные войска совершили ракетную атаку на Харьков, в результате чего поднялся пожар на инфраструктурном объекте города.

Командующий Воздушных сил Николай Олещук сообщил, что РФ атаковала Харьков "Искандером-М" и ракетой неустановленного типа