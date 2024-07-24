РФ атаковала Харьков "Искандером-М" и ракетой неустановленного типа: что известно (фото)

В течение ночи российские военные дважды атаковали Харьков. По словам главы ОВА Олега Синегубова, были повреждены промышленное здание, автомобили и дом, обошлось без пострадавших.

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Ночью 24 августа Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по городам Украины с помощью различного вида вооружения. В частности, враг использовал баллистику и беспилотники типа Shahed. Об этом сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук в своем Telegram.

"В ночь на 24 июля 2024 года российские оккупанты нанесли удар по Харьковщине баллистической ракетой "Искандер-М" и ракетой, тип которой устанавливается (из Белгородской обл. — РФ). Также враг атаковал юг страны ударными БпЛА типа Shahed из Приморско-Ахтарска — РФ и оккупированного Крыма", — сказал Николай Олещук.

Он отметил, что всего радиотехническими войсками было обнаружено и осуществлено сопровождение 23 ударных дронов. Вражескую атаку отражали подразделения мобильных огневых групп Сил обороны, зенитные ракетные подразделения и РЭБ ВС. В результате было уничтожено 17 российских дронов, большинство из которых в Одесской области.

Более того, в течение 23 и 24 июля украинские военные на разных направлениях уничтожили по меньшей мере восемь разведывательных БпЛА, а именно: 4 Zala, 2 Supercam и 2 "Орлан-10".

ВС РФ атаковали Харьковскую область

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что около 05:30 24 июля российские военные атаковали Немышлянский район Харькова. Враг применил баллистику, было повреждено промышленное здание, пять автомобилей и дом. Кроме этого, в 05:01 оккупанты ударили по Харьковскому району.

"24 июля 05:01 Харьковский район, Малоданиловская ТГ, с. Лесное, Экопарк. В результате обстрела БпЛА горело здание конюшни. Пострадали два мужчины 41 и 18 лет", — сказал Олег Синегубов.

По его словам, оккупанты ударили по Немышлянскому району Харькова, обошлось без пострадавших. Также по другому адресу зафиксировано попадание в частный жилой дом, в результате чего возник пожар.

"По предварительным данным правоохранителей, враг ударил ракетами, тип устанавливается", — подчеркнул он.

Фото: Олег Синегубов / Telegram Фото: Олег Синегубов / Telegram Фото: Олег Синегубов / Telegram Фото: Олег Синегубов / Telegram Фото: Олег Синегубов / Telegram Фото: Олег Синегубов / Telegram Фото: Олег Синегубов / Telegram

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, предварительно, город обстреляли ракетами С-300.

Ситуация в Одесской области

Председатель Одесской ОГА Олег Кипер рассказал, что российские военные атаковали Измаильский район.

"Под прицелом россиян была припортовая инфраструктура и многоквартирный жилой дом. Три человека получили ранения", — сказал Олег Кипер.

Он отметил, что двоих из пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, один человек получил медицинскую помощь на месте.

В результате вражеского обстрела было разрушено несколько зданий припортовой инфраструктуры, повреждены три грузовика. Кроме этого, на месте вспыхнул пожар, его оперативно ликвидировали сотрудники ГСЧС.

ВС РФ атаковали Одесскую область Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram Атака Одесской области Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram

Что происходит в Киевской области

Глава Киевской ОГА Руслан Кравченко сообщил, что ночью 24 июля оккупанты пытались атаковать регион с помощью дронов, воздушная тревога длилась более пяти часов, работала ПВО.

"Пострадавшие в результате атаки отсутствуют. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано. Падение обломков БпЛА фиксируются за пределами населенных пунктов. Оперативные группы уже работают на местах", — сказал Руслан Кравченко.

Напомним, ночью 23 июля оккупанты атаковали Сумскую область с помощью беспилотников типа Shahed и управляемой авиаракеты типа Х-69. Командующий Воздушных сил Николай Олещук рассказал, что ПВО удалось уничтожить семь дронов.

21 июля оккупанты обстреляли Никопольский район в Днепропетровской области. По словам Евгения Евтушенко, начальника районной военной администрации, для атаки россияне использовали необычные боеприпасы с флешетами.