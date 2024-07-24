Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

РФ атаковала Харьков "Искандером-М" и ракетой неустановленного типа: что известно (фото)

Изображение последствий атаки ВС РФ
Фото: Олег Синегубов / Telegram | ВС РФ атаковали мирные города Украины

В течение ночи российские военные дважды атаковали Харьков. По словам главы ОВА Олега Синегубова, были повреждены промышленное здание, автомобили и дом, обошлось без пострадавших.

Related video

Ночью 24 августа Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по городам Украины с помощью различного вида вооружения. В частности, враг использовал баллистику и беспилотники типа Shahed. Об этом сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук в своем Telegram.

"В ночь на 24 июля 2024 года российские оккупанты нанесли удар по Харьковщине баллистической ракетой "Искандер-М" и ракетой, тип которой устанавливается (из Белгородской обл. — РФ). Также враг атаковал юг страны ударными БпЛА типа Shahed из Приморско-Ахтарска — РФ и оккупированного Крыма", — сказал Николай Олещук.

Он отметил, что всего радиотехническими войсками было обнаружено и осуществлено сопровождение 23 ударных дронов. Вражескую атаку отражали подразделения мобильных огневых групп Сил обороны, зенитные ракетные подразделения и РЭБ ВС. В результате было уничтожено 17 российских дронов, большинство из которых в Одесской области.

Более того, в течение 23 и 24 июля украинские военные на разных направлениях уничтожили по меньшей мере восемь разведывательных БпЛА, а именно: 4 Zala, 2 Supercam и 2 "Орлан-10".

ВС РФ атаковали Харьковскую область

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что около 05:30 24 июля российские военные атаковали Немышлянский район Харькова. Враг применил баллистику, было повреждено промышленное здание, пять автомобилей и дом. Кроме этого, в 05:01 оккупанты ударили по Харьковскому району.

"24 июля 05:01 Харьковский район, Малоданиловская ТГ, с. Лесное, Экопарк. В результате обстрела БпЛА горело здание конюшни. Пострадали два мужчины 41 и 18 лет", — сказал Олег Синегубов.

По его словам, оккупанты ударили по Немышлянскому району Харькова, обошлось без пострадавших. Также по другому адресу зафиксировано попадание в частный жилой дом, в результате чего возник пожар.

"По предварительным данным правоохранителей, враг ударил ракетами, тип устанавливается", — подчеркнул он.

Fullscreen
Фото: Олег Синегубов / Telegram
Fullscreen
Фото: Олег Синегубов / Telegram
Fullscreen
Фото: Олег Синегубов / Telegram
Fullscreen
Фото: Олег Синегубов / Telegram
Fullscreen
Фото: Олег Синегубов / Telegram
Fullscreen
Фото: Олег Синегубов / Telegram
Fullscreen
Фото: Олег Синегубов / Telegram

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, предварительно, город обстреляли ракетами С-300.

Ситуация в Одесской области

Председатель Одесской ОГА Олег Кипер рассказал, что российские военные атаковали Измаильский район.

"Под прицелом россиян была припортовая инфраструктура и многоквартирный жилой дом. Три человека получили ранения", — сказал Олег Кипер.

Он отметил, что двоих из пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, один человек получил медицинскую помощь на месте.

В результате вражеского обстрела было разрушено несколько зданий припортовой инфраструктуры, повреждены три грузовика. Кроме этого, на месте вспыхнул пожар, его оперативно ликвидировали сотрудники ГСЧС.

Последствия атаки по Одесской области Fullscreen
ВС РФ атаковали Одесскую область
Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram
Последствия атаки по Одесской области Fullscreen
Атака Одесской области
Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram

Что происходит в Киевской области

Глава Киевской ОГА Руслан Кравченко сообщил, что ночью 24 июля оккупанты пытались атаковать регион с помощью дронов, воздушная тревога длилась более пяти часов, работала ПВО.

"Пострадавшие в результате атаки отсутствуют. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано. Падение обломков БпЛА фиксируются за пределами населенных пунктов. Оперативные группы уже работают на местах", — сказал Руслан Кравченко.

Fullscreen

Напомним, ночью 23 июля оккупанты атаковали Сумскую область с помощью беспилотников типа Shahed и управляемой авиаракеты типа Х-69. Командующий Воздушных сил Николай Олещук рассказал, что ПВО удалось уничтожить семь дронов.

21 июля оккупанты обстреляли Никопольский район в Днепропетровской области. По словам Евгения Евтушенко, начальника районной военной администрации, для атаки россияне использовали необычные боеприпасы с флешетами.