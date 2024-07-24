РФ ударила ракетой по Харькову: в городе горит инфраструктурный объект, — Терехов

Информации о пострадавших и разрушениях в результате ракетной атаки пока нет. Воздушная тревога в Харьковской области продолжается уже более 17 часов.

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Российские оккупационные войска совершили очередную ракетную атаку на Харьков, в результате чего возник пожар на инфраструктурном объекте города. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

"Ракетами был атакован инфраструктурный объект. На месте попадания сильный пожар. О пострадавших и разрушениях информация уточняется", — написал Терехов.

Перед этим корреспондент Фокуса сообщил о мощном взрыве, который был слышен в Харькове.

Воздушные силы ВСУ в 12:04 предупреждали о ракетной опасности для регионов, в которых была объявлена воздушная тревога. В Харьковской области она продолжается уже более 17 часов.

Воздушная тревога Харьковская область Фото: Скриншот

Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов подтвердил, что ракета попала именно в гражданский инфраструктурный объект в городе.

"По предварительным данным, есть пожар на гражданском инфраструктурном объекте. На эту минуту — без пострадавших. Осмотр продолжается", — отметил Синегубов.

Напомним, в ночь на 24 июля Россия дважды обстреляла Харьков: первый удар пришелся по промышленной зоне.

Командующий Воздушных сил Николай Олещук сообщил, что РФ атаковала Харьков "Искандером-М" и ракетой неустановленного типа