Скабеева показала панические настроения россиян в эфире на росТВ из-за поставок Украине западных истребителей F-16.

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Российская пропагандистка Ольга Скабеева устроила истерику из-за возможных поставок западных истребителей F-16 Украине, назвав это "новым витком эскалации". Она пригрозила украинцам очередной российской разработкой "Искандер-1000" в прямом эфире передачи на российском телевидении.

Скабеева заявила, что Пентагон планирует оснастить F-16 самым современным оружием и разрешить удары по России, а также обвинила советника Офиса президента Украины Михаила Подоляка в требованиях уничтожить Крымский мост и критическую инфраструктуру в российских регионах.

"Новый виток эскалации, кажется, целиком снес голову советнику ОП. Подоляк требует немедленно уничтожить Крымский мост, а также критически важную инфраструктуру Ростовской, Белгородской, Курской областей", — сказала пропагандистка.

Скабеева также сообщила, что российская армия отслеживает все украинские аэродромы, которые могут принять американские самолеты, и что завершаются работы над новой баллистической ракетой "Искандер-1000" с дальностью до 1 000 км.

"В общем, к приему F-16 Россия готова", — пригрозила она.

Ранее спикер российского президента Дмитрий Песков также отреагировал на слухи о поставках F-16, пригрозив, что самолеты будут сбиваться и уничтожаться на фронте.

"Самолеты будут сбиваться и уничтожаться. Никакой волшебной таблетки и панацеи у киевского режима нет, они должны осознавать", — сказал Песков.

Напомним, 20 июля стало известно, что Украина получит 42 истребителя F-16. Об этом удалось договориться во время переговоров президента Владимира Зеленского и премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Самолеты предоставят после тренировки украинских пилотов и инженеров.

За два дня до этого США утвердили запрос Дании о передаче Украине инструкционных материалов для многоцелевых истребителей F-16. Пакет инструкций содержит учебные модули, документацию и материалы для аудиторий, содержащие информацию о конфиденциальных американских технологиях.